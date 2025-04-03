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沃爾瑪持續促陸供應商降價

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

儘管大陸政府官員上個月召見了美國零售商巨頭沃爾瑪高層討論關稅議題，但知情人士透露，這家全球最大的零售商仍持續向大陸供應商施壓，要求他們降低產品價格，以抵銷美國總統川普實施的關稅。

彭博報導，消息人士指出，沃爾瑪並未因大陸政府的關切而改變立場，仍然要求供應商針對每一輪關稅將價格降低 10%，要求他們承擔川普政府加徵的關稅。

這些要求是在大陸官方媒體發出可能遭到北京報復的警告後提出的，這反映出在川普的關稅加劇了大陸經濟放緩壓力的背景下，大陸企業所面臨的困境。

這些正在進行的談判對於沃爾瑪及龐大的供應商來說，是常見的做法，但也顯示出美國企業為抵銷額外成本所採取的應對措施。隨川普政府本周宣布對主要美國貿易夥伴實施新的對等關稅，這些成本預計只會增加。

一位知情人士表示，沃爾瑪與供應商之間的價格談判涵蓋所有產品類別，而非僅限於特定原產國。

沃爾瑪發言人表示，公司與供應商的溝通目標始終是為了提供低廉的價格，並密切合作，尋找最佳的前進方向。

川普 沃爾瑪 美國

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