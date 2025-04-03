陸延長歐盟白蘭地傾銷調查

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在3月底歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇訪問大陸並會晤多位官員後，大陸商務部昨（2）日發布公告，對先前向歐盟白蘭地發起的反傾銷調查，表示鑑於本案情況複雜，決定將調查期限延長三個月。

昨日大陸商務部發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，宣告延長調查期限。去年1月5日大陸商務部決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查；去年12月25日官方將調查期限延長至今年4月5日，如今則再延長至7月5日。

2023年10月歐盟對大陸電動汽車展開反補貼調查，並於去年10月宣布，在原有10%稅率的基礎上，對自大陸進口的電動汽車加徵17%至35.3％的反補貼稅，為期五年。所有在大陸生產的電動車，包括特斯拉、BMW等歐系汽車均適用該新規。

隨後大陸商務部宣布對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施，對馬爹利、軒尼詩、人頭馬君度等歐盟白蘭地品牌，徵收30.6%至39％不等的保證金，此舉被視為是針對歐盟對大陸電動汽車加稅的報復性措施。

此外在財經政策上，訪問歐盟的大陸財政部副部長廖岷，3月31日與歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威，以及金融穩定、金融服務與資本市場聯盟副總司長施羅德，在比利時布魯塞爾共同主持第16次「中歐財金對話」。

廖岷指出，大陸願與歐方通過對話磋商妥善處理摩擦分歧。大陸重視對歐財金合作，願加強與歐方在G20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化審計監管、政府採購等財金領域務實合作，支持中歐實現各自發展目標。歐方則表示，雙方應加強宏觀經濟政策協調，合作應對氣候變化、發展中國家債務等全球性挑戰。歐方願同大陸加強對話磋商，開展平等互利合作，推進歐中經濟關係穩定平衡發展。對話期間雙方並舉行「政府採購司局級工作會談」。

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