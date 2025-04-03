TikTok 不賣就禁…倒數三天

大陸短影音平台TikTok面臨「不賣就禁」大限，將於4月5日到期，母公司字節跳動被要求在此之前尋得非中國買家。白宮官員表示，美國總統川普預計在當地時間2日召開會議，就TikTok的潛在買家進行討論。

另有知情人士稱，北京已暗示對達成交易持開放態度，但將該交易視為中方盼與華府談判包括關稅問題在內的議題之一。

綜合路透、華爾街日報報導，有白宮高階官員表示，該會議將在橢圓形辦公室舉行，與會者將包括副總統范斯、白宮國家安全顧問沃茲、商務部長盧特尼克等高階內閣成員。

知情人士稱，TikTok確切價值和投資規模預計將在各方對總體架構達成共識後的敲定。儘管尚不清楚字節跳動代表是否會參與上述會議。然而，有接近北京的消息人士透露，中方將該交易視為與華府方面談判的議題之一。目前，「中國官員正在等待美國總統川普預定2日公布的關稅計畫」。

路透上周引述兩名消息人士報導，私募基金公司黑石集團（Blackstone）正評估對TikTok美國公司投資少數股份。同時，川普日前亦表示，很多人有興趣收購TikTok，預料可以在4月5日限期前與字節跳動達成出售TikTok美國業務協議。

英國金融時報1日報導，知名創投安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）正考慮投資收購TikTok。該創投公司的共同創辦人安德立森（Marc Andreessen）是川普支持者。據報導，安德立森霍洛維茲公司可能加入由甲骨文（Oracle）領頭的投資小組，買下TikTok在美業務。

美國參議院去年4月通過一項法案，以國家安全為由，限令TikTok母公司字節跳動在今年1月19日前將TikTok美國業務賣給非中國企業，否則將在美國全面禁用。川普今年上任後簽署行政命令，將脫售TikTok的最後期限延至4月5日。