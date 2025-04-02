讓電動車成充電寶 陸在上海等九地推規模化應用試點

大陸發改委等四部門近日發布《關於公布首批車網互動規模化應用試點的通知》。明確大陸全國首批9個試點城市（包括上海、常州、合肥、淮北、廣州、深圳、海口、重慶與昆明等）、30個試點項目。車網互動技術允許電動汽車與電網之間進行雙向能量傳輸和訊息交互，簡言之就是讓電動汽車成為「共享充電寶」。

以上海市為例，內容包括「基於新型電力負荷管理系統的城市車網互動綜合試點項目」、「基於個人響應的全場景V2G充換電站建設試點項目」、「居民社區私人充電樁規模化參與車網互動項目」，以及「上海市重卡充換電站V2G城市組網試點項目」。

央廣網報導，國網上海電科院副總工程師沈冰表示，上海已建成30萬千瓦智能有序充電網絡和2萬千瓦V2G放電能力。報導也稱，上海力爭到2030年，完成3萬至5萬個智能充放電樁建設。

V2G（Vehicle-to-Grid）指車網互動技術。電動汽車不僅可以從電網獲取電能來充電，還能在必要時將車載電池中的電能反向輸送回電網，起到調節電網負荷、提供輔助服務等作用，形成「削峰填谷」的良性循環。

通知要求電網企業積極支持試點建設，做好電網接入、電費計量等支撐保障服務，優化電網調度運行方式，充分發揮車網互動在綠電消納和電力保供中的作用。這也意味電網企業預計成為車網互動試點建設的主力軍。

事實上，此前大陸多地也開展車網互動項目，但中國經濟網曾報導，要明確價格機制才能調動產業鏈各方積極性，目前試點項目的動力電池聚合容量和調節能力距離實現規模化還有很長的路要走。

目前大陸充電基礎設施建設處於快速放量階段。截止到2025年1月底，大陸全國充電基礎設施累計數量為1,321.3萬台，年增49.1%。1月充電基礎設施增量為39.5萬台，年增49.5%。