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電池惹的禍？小米客服：「 SU7電池雙供應商隨機安裝」待調查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米SU7傳在高速公路上自撞護欄後爆燃釀3死，圖為涉事車輛。（取材自微博）
小米SU7傳在高速公路上自撞護欄後爆燃釀3死，圖為涉事車輛。（取材自微博）

一輛小米SU7電動車，日前在大陸安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而喪命。各方猜測起火原因恐與電池有關，小米客服回應表示，「SU7電池雙供應商是隨機安裝，事故車電池待調查。」

澎湃新聞報導，小米的合作夥伴寧德時代事發後強調，該輛發生事故的SU7並非使用寧德時代的電池。

小米客服表示，小米SU7分為標準版，Pro版以及Max版，其中標準版搭載的是弗迪刀片電池或寧德時代電池，「兩種電池混裝的，是隨機安裝的，車主在購車時不能選擇，Pro版以及Max版僅搭載寧德時代生產的電池，對於事故涉事車輛搭配的是哪款電池，暫時無法得知。」

對於涉事車輛搭載的是否為弗迪電池，弗迪客服回應，「不是業務部門是查不到此類信息」。比亞迪客服人員表示，相關問題需諮詢電池廠的工作人員，但電池廠商並未對外聯繫。

小米汽車官網顯示，小米SU7參數配置表中，未明確寫出各版本電池的供應商，僅列出了電池類型等資訊。標準版配備73.6kWh的磷酸鐵鋰電池，Pro版搭載94.3kWh磷酸鐵鋰電，Max版搭載101kWh的三元鋰電池，三個版本均採用CTB一體化電池技術。

小米汽車1日晚間表示，基於目前已知情況，僅能確定，事故車起火並非部分網傳的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致，「我們尚未接觸到事故車輛，目前暫時無法進行進一步的深入分析。」

SU7 寧德時代

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