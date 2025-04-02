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油電聯手！中石化與寧德時代 今年將合建500座換電站

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸中石化集團與寧德時代簽署產業與資本合作框架協議，雙方將共同建設覆蓋全大陸的換電生態網路，今年將建設不少於500座換電站，長期目標是擴展至1萬座。（圖／中石化公眾號）
大陸中石化集團與寧德時代簽署產業與資本合作框架協議，雙方將共同建設覆蓋全大陸的換電生態網路，今年將建設不少於500座換電站，長期目標是擴展至1萬座。（圖／中石化公眾號）

大陸中石化集團與寧德時代，簽署產業與資本合作框架協議，雙方將共同建設覆蓋全中國大陸的換電生態網路，今年將建設不少於500座換電站，長期目標是擴展至1萬座。以產業合作和資本合作的方式，共同構建全大陸換電網路生態和標準建設，並統一管理營運換電資產。

第一財經日報報導，大陸中石化集團董事長馬永生表示，公司將充分發揮自身在能源供應、據點布局和客戶服務等方面的優勢，與寧德時代共同探索技術創新、模式創新，攜手打造全國性綜合能源基礎設施。

寧德時代換電業務總經理楊峻則指出，汽車行業全面電動化的趨勢越發明朗，市場正在呼籲更完善的能源補給網路。本次和中石化合作，希望實現「換電如加油」，這就是換電行業共同的使命和願景。

大陸中石化目前已建成綜合加能站3萬座、易捷便利店2.8萬家、超充快充站超萬座，全通路用戶超3億，日均服務客戶2000萬人次。

寧德時代目前已經和長安汽車、廣汽埃安、北汽集團、上汽集團、一汽紅旗、蔚來等乘用車和重汽、解放、福田、DeepWay等主流卡車製造商達成合作，將陸續推出多款換電乘用車型和30多款底盤換電卡車。

作為新能源汽車補能的重要方式之一，換電模式憑藉高效、便捷、集約的優勢，成為破解充電焦慮、促進交通領域低碳發展的關鍵路徑。2020年的兩會「政府工作報告」中，首次將換電站納入新型基礎設施建設之中。

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