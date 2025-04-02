釋善意？陸商務部調查歐盟白蘭地反傾銷 期限再展延至7/5

大陸商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示鑑於本案情況複雜，根據《反傾銷條例》第26條的規定，決定將本案的調查期限延長至7月5日。

央視網報導，據《反傾銷條例》的規定，2024年1月5日，商務部發布2024年第1號公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查；2024年12月25日，商務部發布2024年第59號公告，決定將本案調查期限延長至2025年4月5日，現在（4/2）再延長至7月5日，等於是再度展延。

自2023年10月，歐盟對進口自大陸的電動汽車展開反補貼調查，並於2024年10月宣布，在原有10%稅率的基礎上，對自大陸進口的電動汽車加徵17%-35.3%的反補貼稅，為期5年。所有在大陸生產的電動車，包括特斯拉、BMW等歐系汽車均適用該新規，稅率則依據車企從大陸取得的補貼額度，以及是否配合歐盟調查而有不同。

隨後，大陸商務部宣布對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施，對馬爹利、軒尼詩、人頭馬君利等歐盟白蘭地品牌，徵收30.6%-39％不等的保證金，此舉被視為是針對歐盟對大陸電動汽車加稅的報復性措施。

法國干邑白蘭地行業遊說團體BNIC於3月透露，過去4個月內，法國干邑白蘭地對大陸出口下降60%；為緩解貿易緊張局勢，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）3月底訪問大陸，緩解貿易緊張局勢。

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