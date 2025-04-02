快訊

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

聽新聞
0:00 / 0:00

釋善意？陸商務部調查歐盟白蘭地反傾銷 期限再展延至7/5

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示將調查期限自4月5日再延後至7月5日。圖為人頭馬君度公司（Remy Cointreau）在巴黎展售的白蘭地酒。（美聯社）
大陸商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示將調查期限自4月5日再延後至7月5日。圖為人頭馬君度公司（Remy Cointreau）在巴黎展售的白蘭地酒。（美聯社）

大陸商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示鑑於本案情況複雜，根據《反傾銷條例》第26條的規定，決定將本案的調查期限延長至7月5日。

央視網報導，據《反傾銷條例》的規定，2024年1月5日，商務部發布2024年第1號公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查；2024年12月25日，商務部發布2024年第59號公告，決定將本案調查期限延長至2025年4月5日，現在（4/2）再延長至7月5日，等於是再度展延。

自2023年10月，歐盟對進口自大陸的電動汽車展開反補貼調查，並於2024年10月宣布，在原有10%稅率的基礎上，對自大陸進口的電動汽車加徵17%-35.3%的反補貼稅，為期5年。所有在大陸生產的電動車，包括特斯拉、BMW等歐系汽車均適用該新規，稅率則依據車企從大陸取得的補貼額度，以及是否配合歐盟調查而有不同。

隨後，大陸商務部宣布對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施，對馬爹利、軒尼詩、人頭馬君利等歐盟白蘭地品牌，徵收30.6%-39％不等的保證金，此舉被視為是針對歐盟對大陸電動汽車加稅的報復性措施。

法國干邑白蘭地行業遊說團體BNIC於3月透露，過去4個月內，法國干邑白蘭地對大陸出口下降60%；為緩解貿易緊張局勢，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）3月底訪問大陸，緩解貿易緊張局勢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐盟 白蘭地 電動汽車

延伸閱讀

挪用歐盟助理費判有罪：勒龐被禁止選法國總統，子弟兵巴德拉能夠提早接班嗎？

蘋果AI手機 拚5月登陸

大陸最大規模 火電充電寶主體完工

歐盟指中國在台周邊軍演加劇緊張 呼籲各方克制

相關新聞

小米SU7致3死車禍 寧德時代：用的不是我們的電池

一輛小米SU7電動車，日前在大陸安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而遭火吞噬。陸...

釋善意？陸商務部調查歐盟白蘭地反傾銷 期限再展延至7/5

大陸商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示鑑於本案情況複雜，根據《反傾銷條例》第26...

大陸是去年歐盟汽車最大進口來源 5年增幅1591%

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約新台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大...

電池惹的禍？小米客服：「 SU7電池雙供應商隨機安裝」待調查

一輛小米SU7電動車，日前在大陸安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而喪命。各方猜...

讓電動車成充電寶 陸在上海等九地推規模化應用試點

大陸發改委等四部門近日發布《關於公布首批車網互動規模化應用試點的通知》。明確大陸全國首批9個試點城市（包括上海、常州、合...

油電聯手！中石化與寧德時代 今年將合建500座換電站

大陸中石化集團與寧德時代，簽署產業與資本合作框架協議，雙方將共同建設覆蓋全中國大陸的換電生態網路，今年將建設不少於500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。