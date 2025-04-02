大陸是去年歐盟汽車最大進口來源 5年增幅1591%

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約新台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。歐盟表示，2019到2024年間，歐盟自大陸進口車增幅為1591%。

界面新聞報導，這一增長主要得益於大陸新能源汽車的強勁表現。2024年上半年，大陸新能源汽車出口量達180萬輛，其中歐洲市場貢獻率超過35%。比亞迪、蔚來等大陸品牌，透過透過技術與性價比優勢快速拓展市場，例如蔚來BaaS電池租賃模式月費低於當地電價30%。

除了產品競爭力，大陸車企發展仍依賴供應鏈創新與合規能力。寧德時代德國工廠在地化電池供應，降低其碳排放壓力；長城汽車針對歐盟標準提供15萬公里超長保固；比亞迪與歐洲200多家經銷商合作建置服務據點。技術上，大陸車企通過歐盟WVTA認證的周期，已從2021年的24個月縮短至18個月。

此外，2024年，比利時、西班牙、義大利成為陸製汽車最活躍的歐盟買家，前4個月共進口23.3萬輛，其中比利時占比逾40％；愛沙尼亞今年的購買量增幅最大，成長了45倍，達到509輛；羅馬尼亞緊追在後，進口量增加20倍，達到490輛；希臘成長3.3倍，為110輛；波蘭成長2.8倍，達到7000輛。

儘管如此，2024年歐盟對中國大陸的汽車貿易仍維持順差。對大陸出口高達145億歐元。 2024年，歐盟共出口汽車540萬輛，進口汽車400萬輛。與2019年相比，出口數量下降13%，進口數量則減少了3%。

以貿易金額計算，2024年歐盟汽車出口總額為1652億歐元，進口總額為759億歐元，貿易順差893億歐元。與2019年相比，出口額成長17%，進口額則增加了20%。汽車進出口數量下降而貿易金額上升，反映出2019年至2024年間汽車價格的上漲。

2024年，美、英是歐盟汽車出口的最大目的地，分別為389億歐元和343億歐元；中國大陸以145億歐元排名第3，之後是土耳其的120億歐元、瑞士的85億歐元。在2019年至2024年的出口市場中，歐盟對土耳其的汽車出口增幅最大，成長364%；而對中國大陸的出口則下降22%。

在汽車進口方面，2024年中國大陸和日本是歐盟前兩大來源地，分別為127億歐元和123億歐元；英國以110億歐元位列第3，之後是土耳其的91億歐元，和美國的84億歐元。