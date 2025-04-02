快訊

回防選區全力反罷免 李彥秀免兼國民黨文傳會主委

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸是去年歐盟汽車最大進口來源 5年增幅1591%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。圖為2023年比亞迪「開拓者1號」搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。新華社
歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。圖為2023年比亞迪「開拓者1號」搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。新華社

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約新台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。歐盟表示，2019到2024年間，歐盟自大陸進口車增幅為1591%。

界面新聞報導，這一增長主要得益於大陸新能源汽車的強勁表現。2024年上半年，大陸新能源汽車出口量達180萬輛，其中歐洲市場貢獻率超過35%。比亞迪、蔚來等大陸品牌，透過透過技術與性價比優勢快速拓展市場，例如蔚來BaaS電池租賃模式月費低於當地電價30%。

除了產品競爭力，大陸車企發展仍依賴供應鏈創新與合規能力。寧德時代德國工廠在地化電池供應，降低其碳排放壓力；長城汽車針對歐盟標準提供15萬公里超長保固；比亞迪與歐洲200多家經銷商合作建置服務據點。技術上，大陸車企通過歐盟WVTA認證的周期，已從2021年的24個月縮短至18個月。

此外，2024年，比利時、西班牙、義大利成為陸製汽車最活躍的歐盟買家，前4個月共進口23.3萬輛，其中比利時占比逾40％；愛沙尼亞今年的購買量增幅最大，成長了45倍，達到509輛；羅馬尼亞緊追在後，進口量增加20倍，達到490輛；希臘成長3.3倍，為110輛；波蘭成長2.8倍，達到7000輛。

儘管如此，2024年歐盟對中國大陸的汽車貿易仍維持順差。對大陸出口高達145億歐元。 2024年，歐盟共出口汽車540萬輛，進口汽車400萬輛。與2019年相比，出口數量下降13%，進口數量則減少了3%。

以貿易金額計算，2024年歐盟汽車出口總額為1652億歐元，進口總額為759億歐元，貿易順差893億歐元。與2019年相比，出口額成長17%，進口額則增加了20%。汽車進出口數量下降而貿易金額上升，反映出2019年至2024年間汽車價格的上漲。

2024年，美、英是歐盟汽車出口的最大目的地，分別為389億歐元和343億歐元；中國大陸以145億歐元排名第3，之後是土耳其的120億歐元、瑞士的85億歐元。在2019年至2024年的出口市場中，歐盟對土耳其的汽車出口增幅最大，成長364%；而對中國大陸的出口則下降22%。

在汽車進口方面，2024年中國大陸和日本是歐盟前兩大來源地，分別為127億歐元和123億歐元；英國以110億歐元位列第3，之後是土耳其的91億歐元，和美國的84億歐元。

土耳其 歐盟

延伸閱讀

比亞迪第1季 賣破百萬輛

CNN：比亞迪全面超越特斯拉 在美卻買不到

一秒兩公里！比亞迪1,000 kW超充技術登場　燃油車最後防線崩潰？

比亞迪衝海外銷售年增9成

相關新聞

小米SU7致3死車禍 寧德時代：用的不是我們的電池

一輛小米SU7電動車，日前在大陸安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而遭火吞噬。陸...

大陸是去年歐盟汽車最大進口來源 5年增幅1591%

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約新台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大...

將成為大陸最大車企！東風、長安合併傳進入後期談判

大陸兩大國有車企東風汽車和長安汽車，正就合併事宜進行後期階段談判，若兩大車企重組成功，將關閉產能過剩的汽油車工廠，大力發...

紫光展銳完成股改 離IPO目標再進一步

大陸晶片設計產業龍頭企業「紫光展銳」持續推進上市進程，已完成股份制改革工商變更，代表紫光展銳向上市邁出實質性一步，將對紫...

小米SU7爆燃車門鎖死？ 3女燒成焦炭 雷軍承諾不會迴避

去年在中國掀起熱潮的小米電動車SU7，近日驚傳在高速道路上碰撞後車輛爆燃，造成3名女大學生身亡。事件披露後，家屬直指事故...

「大學生的技術」？ SU7死者被質疑只開車3個月 家屬：2年

小米SU7在高速路撞護欄自燃，造成三名應屆女大生遇難，而羅姓駕駛被質疑只有「3個月駕齡」、「大學生的駕駛技術」，羅女家屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。