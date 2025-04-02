紫光展銳完成股改 離IPO目標再進一步

大陸晶片設計產業龍頭企業「紫光展銳」持續推進上市進程，已完成股份制改革工商變更，代表紫光展銳向上市邁出實質性一步，將對紫光展銳長期發展帶來持續助力。

證券日報報導，紫光展銳全稱由「紫光展銳（上海）科技有限公司」，變更為「紫光展銳（上海）科技股份有限公司」。這一變更代表組織形式從有限責任公司轉變為股份有限公司，滿足了上市對法人治理結構的要求。

紫光展銳是大陸最大的晶片設計公司之一，第一大股東為新紫光集團。2023年6月，馬道杰擔任紫光展銳董事長，開始積極推進紫光展銳上市。馬道杰上任後設立上市工作小組，統籌推進股權融資、股東會設立、股份制改造、股權激勵、輔導申報等各項工作。

2024年9月，紫光展銳宣布完成人民幣40億元股權融資，吸引括地方國資、金融資本、券商投行及社會資本在內的多方投資者。同年12月，紫光展銳再獲近人民幣20億元股權增資，增資將用於對5G智慧手機、物聯網、衛星通信、汽車電子、智慧穿戴晶片等新產品的開發和反覆運算，同時吸引更多技術型人才加盟。

2024年12月底，紫光展銳完成全部股權融資交割和股東會的設立，並召開第一次股東會。而今年3月股份制改革的完成，也代表紫光展銳上市工作進入新的階段。

廣東海瀚律師事務所執業律師余韜表示，股份制改革是企業上市前必不可少的一項重要工作。股改完成，代表企業在組織形式上已經具備成為一家公眾公司的基本前提條件，同時也有助於進一步完善公司治理結構，提升企業治理水準，並推動企業創新發展。

公開資料顯示，紫光展銳是全球少數全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一，產品覆蓋手機、智慧穿戴、物聯網、汽車電子等重點領域。

近年來，紫光展銳經營業績持續向好。紫光展銳官方微信公眾號資料顯示，2024年銷售收入人民幣145億元，年增11%，創歷史新高；全年晶片出貨突破16億顆，智慧手機主晶片市占提升至全球13%，市占率接連兩年持續提升。

2024年，紫光展銳5G晶片產品銷量創新高，年增82%；搭載公司5G晶片的百餘款智慧終端機已進入歐洲、拉美、東南亞、南亞等市場。截至2025年3月，紫光展銳已累計在全球116個國家實施了5G場測，5G智慧手機規模出貨至85個國家，通過56家電信商認證。

與此同時，紫光展銳也在持續加大技術創新力度，築牢競爭壁壘。近期，紫光展銳對外發布最新一代5G SoC（系統級晶片）T8300，搭載該晶片的努比亞Neo3最新款手機同步全球發售。第三代5G通信技術平台實現架構創新，通信性能顯著提升。紫光展銳還推出第7代Vivimagic影像引擎，最高支持2億畫素拍攝。

紫光集團於2018年將旗下的展訊通信、銳迪科微電子，合併為「紫光展銳」，在全球擁有超過5000名員工。