無視北京警告 彭博：沃爾瑪持續施壓大陸供應商降價

儘管大陸商務部等政府官員，上個月與美國零售商巨頭沃爾瑪的高層主管討論關稅議題，但知情人士透露，這家全球最大的零售商仍持續向大陸供應商施壓，要求他們降低產品價格，以抵銷美國總統川普實施的加徵關稅政策。

彭博報導，消息人士指出，沃爾瑪並未因大陸政府的關切而改變立場，仍然要求供應商針對每一輪關稅將價格降低高達10%，實質上是要求他們承擔川普政府加徵的關稅。

這些要求是在大陸官媒發出可能遭到北京報復的警告後提出的，此事反映，川普的關稅政策加劇大陸經濟放緩壓力的背景下，陸企面臨困境。

這些正在進行的談判，對於沃爾瑪及龐大的供應商網路來說是常見的做法，但也顯示出美企為抵銷額外成本所採取的應對措施。隨著川普政府本周將宣布對主要的美國貿易夥伴實施新的對等關稅，這些成本預計只會增加，將進一步擴大川普已對大陸進口商品徵收的20%關稅。

彭博引述知情人士表示，沃爾瑪與供應商之間的價格談判涵蓋所有產品類別，非僅限於特定原產國。

沃爾瑪發言人表示，公司與供應商的溝通目標，始終是為了提供低廉的價格，並將與他們密切合作，尋找最佳的前進方向。包括Target和好市多在內的其他美國零售商也表示，關稅可能會導致價格上漲，他們將與供應商合作應對。行業分析師預計，從服裝到家居用品等商品，尤其會受到大陸商品關稅的影響。

然而，部分大陸製造商發現，難以滿足沃爾瑪每輪關稅降價高達10%的要求。消息人士稱，不同供應商的價格談判性質和階段各不相同。與這家零售巨頭之間充滿挑戰的談判顯示，大陸出口商在未來一段時間內，可能面臨艱難的經營環境。為了維持與美國客戶的長期合作關係、並保持盈利能力，一些大陸工廠老闆表示，已開始探索亞洲其他地區，像是柬埔寨、越南等替代生產地點。

儘管如此，沃爾瑪在大陸市場擁有穩固的基礎。在製造業眼中，沃爾瑪是令人稱羨的客戶，因為其訂單穩定且數量龐大。同時，大陸消費者也紛紛湧向沃爾瑪在大陸以優質肉品和其他高品質食品聞名的山姆會員商店（Sam's Club）。