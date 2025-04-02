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大陸副財長廖岷：重視對歐財金合作 盼對話磋商處理摩擦分歧
大陸財政部副部長廖岷表示，中方重視對歐財金合作，願加強與歐方在G20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化審計監管、政府採購等財金領域務實合作，支持中歐實現各自發展目標。
大陸財政部官網發布，廖岷3月31日與歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威，金融穩定、金融服務與資本市場聯盟副總司長施羅德，在比利時布魯塞爾共同主持第16次中歐財金對話。
廖岷指出，中方願本著相互尊重、互利共贏的精神，與歐方通過對話磋商妥善處理摩擦分歧，促進中歐經濟關係健康穩定發展。中方願同歐方一道，共同維護多邊主義和多邊貿易體系，反對單邊主義、保護主義，為不確定的世界經濟提供更多確定性。
歐方表示，20年來歐中財金對話機制為增進歐中宏觀政策協調、促進歐中財金合作發揮了重要作用。當今世界充滿不確定性，作為兩大重要經濟體，歐中應加強宏觀經濟政策協調，合作應對氣候變化、發展中國家債務等全球性挑戰。歐方願同中方加強對話磋商，開展平等互利合作，推進歐中經濟關係穩定平衡發展，實現互利共贏。
對話期間，雙方有關部門舉行政府採購司局級工作會談，就歐盟國際採購工具、中國加入世貿組織政府採購協議、中歐政府採購合作等議題開展了深入溝通交流。
另外，廖岷日前會見德國工業聯合會駐華首席代表及會員企業代表一行時指出，當前大陸經濟穩中有進，有信心完成5%的年度增長目標，並積極構建市場化、法治化、國際化的政府採購營商環境。
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