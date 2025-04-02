陸駐澳大使：堅決反對台灣加入CPTPP在內的官方組織

大陸駐澳洲大使肖千1日接受《澳洲金融評論報》專訪，被問到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國因無法達成共識，對中國大陸與台灣申請加入均處於擱置狀態。肖千被問到，「中方是否希望有關方面，對中國大陸和台灣的加入申請一併考慮？」肖千則回應，「中方堅決反對台灣加入包括CPTPP在內的任何官方性質協議和組織。」

肖千稱，中方加入CPTPP符合包括澳洲在內所有成員共同利益。他指，中國大陸作為世界第2大經濟體和重要發展引擎，「中國加入CPTPP將給其他成員帶來更廣闊市場機遇和合作空間，進一步增強CPTPP包容性、代表性和影響力。」他還提到，中國大陸已連續15年是澳洲最大貿易伙伴、出口市場和進口來源地。

肖千也聲稱，中方在加入CPTPP問題上「態度真誠並付出積極努力」，指其自2021年9月正式提出加入申請以來，「中方對照CPTPP的2300多項條款開展多輪深入、全面的研究評估」，與CPTPP各成員進行了各層級、多管道溝通交流，做好了對接國際高標準經貿規則的充分準備。

肖千指，「中方堅決反對台灣加入包括CPTPP在內的任何官方性質協議和組織」，他稱「世界上只有一個中國，台灣是中國的一省，這是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。中方堅決反對任何國家或組織同台灣進行官方往來。」

肖千強調，「台灣謀求加入CPTPP不是簡單的經貿問題，而是高度敏感的政治問題，必須按照一個中國原則處理。」另外，他也希望澳洲發揮CPTPP輪值主席國作用，「支持和推進中國加入CPTPP有關工作」。