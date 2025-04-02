小米SU7致3死車禍 寧德時代：用的不是我們的電池

一輛小米SU7電動車，日前在大陸安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而遭火吞噬。陸媒IT之家報導，有大陸投資者在互動平台詢問寧德時代，發生事故的小米SU7汽車是不是用該公司電池？寧德時代回覆，「不是我們的電池。」

IT之家2日稱，小米公司官方先前公布事故發生時的細節，指事發路段因施工修繕，用路障封閉車道，並改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，事故發生前車輛處於NOA智慧輔助駕駛狀態。

小米集團董事長雷軍1日晚間發微博稱，由於事故還在調查，小米一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答，並代表小米承諾，無論發生什麼，小米都不會迴避，將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

大陸工信部發布「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第377批）中公示了小米SU7標準版所採用的電池為73.6kWh的磷酸鐵鋰電池，供應商分別是寧德時代與比亞迪弗迪電池。而比亞迪方面尚未發聲。

先前發布會上，雷軍稱，小米SU7標準版的磷酸鐵鋰電池包採用14層物理防護結構，包括底部8層高強度防護（如裝甲級防彈塗層）、側面3層隔熱層和頂部3層絕緣層，並且寧德時代麒麟電池的車型採用「電芯倒置」技術。雷軍當時表示，該技術在提升電池空間利用率的同時，還實現了熱電分離，確保了電池熱失控時的安全。