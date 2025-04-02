軟銀富士康曾投資！疑「暴雷」的機器人公司 僅剩1人留守

2025年第1個在大陸疑似「暴雷」的機器人公司出現了。軟銀集團曾聯手富士康等投下3000萬美元種子輪的達闥科技傳出欠薪，如今上海總部只有1位員工在留守，空蕩蕩的前台，散亂擺放的機器人，以及無人問津的扶梯。

界面新聞報導，達闥科技董事長黃曉慶在官微發文回應稱，為應對危機，公司已啟動戰略調整，並達成2項合作。

黃曉慶表示，2024年，面對全球科創融資環境趨緊及美元資本撤離壓力，公司啟動戰略調整。去年該公司集中資源聚焦人形機器人研發，深耕智慧製造、銀髮經濟、商務服務三大場景，加速機器人規模化商用落地；透過組織架構調整與資源整合，提升研發與交付效率，確保核心專案持續推進。

時代周報報導，黃曉慶在創辦達闥之前，並無機器人領域從業經驗，他長期處於通信行業，曾在通信設備提供商UT斯達康公司擔任高管，後擔任中國移動研究院院長。2015年，黃曉慶帶著「雲端機器人」概念進入機器人賽道。

然而，這一概念並非獨創。早在2010年，卡內基梅隆大學教授James Kuffner就已提出「雲端機器人」，將定義為雲服務、人工智慧與機器人技術的融合。

2016年春，軟銀集團聯手富士康等投下3000萬美元種子輪，為這家初創公司掀開資本大幕。而當時擔任富士康母公司鴻海董事長，正是郭台銘；次年，軟銀集團聯合中關村發展集團再擲1億美元，創下當時雲端智慧領域單筆融資紀錄。2019年，軟銀願景基金豪注3億美元B輪，持股比率飆至34.6%，遠超創始人黃曉慶的17.4%，公司估值一度水漲船高。

可以看出，2019年以前達闥科技與軟銀高度關聯。2019年7月，達闥科技曾遞交招股書，準備在紐交所上市。但因相關禁令因素，最終達闥科技赴美上市以失敗告終。

之後，境內資本成為新的主角。2021年，達闥完成約人民幣15億元B+輪融資，由上海城投旗下的誠鼎基金、上海國盛及珠海國資聯合領投。2023年， C輪融資再獲超人民幣10億元。

然而，C輪融資後僅僅半年，2024年1月，達闥科技開始出現欠薪和裁員等跡象。

一位離職1年的前達闥科技員工表示，被拖欠的補償金至今沒拿到。據他回憶，起初通過勞動仲裁與公司達成調解，公司承諾分批發放，但只支付了一批後便沒了下文。

部分員工轉而申請法院強制執行，「第1次執行拿回一點錢，後來法院說帳上沒錢，執行不下去了，最後只能『終本』。」所謂「終本」，即終結本次執行程序，代表公司帳戶已無錢可查。

然而，人形機器人商業化似乎還有時日。高盛分析師Jacqueline Du團隊認為，至少在未來2到3年內，人形機器人很難達到與人類工人相同的工作效率。而出現具有實際意義的應用要在5到10年之後。要實現大規模應用，還需要在軟體和硬體上進行多次反覆運算。

在核心項目進展方面，達闥科技近期仍動作頻頻。今年2月，港股公司國華集團與達闥簽訂合作框架協議，雙方計畫在香港設立合資公司，聚焦人形機器人大腦相關技術和產品的研發。

3月中旬，達闥又與廈門松霖機器人達成戰略合作，雙方將共同研發一款配備「靈巧手」的洗護康養人形機器人，廈門松霖機器人為A股上市公司松霖科技旗下專注機器人業務的全資子公司。