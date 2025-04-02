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小米SU7車禍事故釀3死 雷軍：不會迴避

中央社／ 台北2日電

中國一輛小米SU7電動車在高速路段碰撞後車輛爆燃，事故釀3死，引起社會震驚。小米創辦人雷軍昨天回應，他要站出來代表小米承諾，無論發生甚麼事都不會迴避，將繼續配合警方調查，跟進處理進展。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，3月29日晚，3名女大學生駕駛小米SU7前往安徽要參加公職人員考試，結果在銅陵樅陽高速發生碰撞後車輛爆燃，3人都身亡。

該輛小米SU7車頭嚴重損毀，車內被燒得焦黑。死者家屬悲憤控訴小米SU7在撞擊後電池爆燃，導致車輛起火並斷電，車門無法打開，3名女大生受困車內，最終喪命。

事故發生後，外界對於小米智駕、車輛燃燒以及車門鎖閉等相關質疑聲浪四起。一名罹難的家屬表示，他們現在的訴求是希望把更多事實告訴大家，也希望能對外詳細通報車輛是否存在安全隱患，以免後續再發生悲劇，如果不吸取教訓的話，後面還是會有類似的事件發生，希望能因此有所警示。

雷軍昨天在微博上發布貼文做出回應。雷軍說，這起事故讓他感到心情非常沉重，他代表小米表示最深切的哀悼，也向她們的家人致以誠摯的慰問。

雷軍表示，團隊第一時間成立了專項小組，3月30日趕赴了現場，3月31日配合警方調取並提交了掌握的車輛數據。由於事故還在調查，「我們一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答」。

雷軍並說，「等到此時，我覺得我不應該再等了，我必須站出來，代表小米承諾：無論發生什麼，小米都不會回避，我們將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題」。

雷軍最後表示，對於外界的關注與批評，他們都聽見與記下了，會以行動回答外界的問題。

團隊 電動

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