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SU7自撞爆燃3死…雷軍稱無論發生什麽 小米都不會迴避

香港01／ 撰文：蕭通
事故現場。（南方都市報）
事故現場。（南方都市報）

小米SU7電動車3月29日在安徽高速公路撼路障起火，3名女大學生死亡，事件引發關注。小米創辦人雷軍周二（4月1日）晚上在新浪微博發帖稱，「無論發生什麽，小米都不會迴避」，會持續配合警方調查，致力回應家屬和社會關心的問題。

稱未能接觸出事汽車　很多問題無法回答

雷軍在帖文中稱，他為事故感到心情沉重，代表小米向死者致以最深切哀悼，並向她們的家人致以誠摯慰問。他表示，感謝外界的關注和批評、說的每一句話，小米都聽見了、記下了，會用行動回答大家的問題。

他指出，在事故發生後，公司團隊已第一時間成立了專項小組，30日趕赴事故現場，31日配合當地警方調取並提交公司掌握的車輛數據。但由於事故還在調查，未能接觸到出事電動車，很多問題此刻還沒有辦法回答。

雷軍表示，儘管很多問題現時沒法回應，但他認為必須站出來，代表小米承諾：「無論發生什麽，小米都不會迴避」。他表示，小米將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

疑自動煞車系統未觸發　未與死者家屬聯繫

事故發生於3月29日晚上，3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，網傳消息指車輛起火後車門無法打開，內媒也質疑為何自動煞車系統未觸發。小米公布的數據顯示，涉事車輛事發前使用智能輔助駕駛。

有報道指，至今小米未與死者家屬聯繫，一名死者的父親羅先生受訪時表示，「看到小米的聲明很氣憤」，他批評小米事發當天派專家組到現場，但並沒有跟家屬有過任何接觸，也沒有給出相關說法。

涉事車輛。（南方都市報）
涉事車輛。（南方都市報）

延伸閱讀：

小米SU7自撞爆燃3死　自動煞車疑未觸發　小米一天市值蒸發800億

小米SU7自撞前幾秒始解除智能輔助駕駛　死者家屬：2秒內難以應對

文章授權轉載自《香港01》

大學生 死亡 電動

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