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新代號！共軍今在台海「海峽雷霆-2025A」演練

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
我國海軍蘇澳軍艦（1802）監控共艦山東艦對台軍演。圖／國防部提供
我國海軍蘇澳軍艦（1802）監控共艦山東艦對台軍演。圖／國防部提供

繼1日在台灣周邊展開聯合演訓後，共軍東部戰區2日再發公告，表示今日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。

共軍東部戰區新聞發言人施毅稱，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。

他說，演練重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

為反制總統賴清德十七條因應策略，大陸繼上月中旬對台戰備警巡後，東部戰區昨組織陸海空火等兵力，在台灣島周邊展開聯合演訓，首次提到重點演練「要域要道封控」，海警編隊也配合組織執法巡查，並再次到東引島、烏坵嶼附近海域活動。共軍昨稱，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

共軍 台灣海峽 解放軍

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