廣州二手樓市 小陽春乍現

3月廣州二手住宅市場網簽成交量破萬宗，環比大漲超七成，交易明顯升溫，現「小陽春」行情。

中新社報導，廣州市房地產中介協會3月31日發布的數據，2025年3月（2月26日至3月25日），廣州市二手住宅共網簽10866套、108.47萬平方米，環比顯著增長73.08%和74.34%。1月至3月，廣州市二手住宅共網簽27182套、271.90萬平方米，同比分別大幅增長19.80%和19.57%。

從成交區域看，3月份廣州全部行政區網簽套數環比均有不同幅度的明顯增長。其中，白雲區、增城區和從化區環比增長幅度分別達到93.82%、86.59%和85.60%；荔灣區增長達81.29%；天河區增長幅度接近80%；番禺區增長75.41%；越秀區和海珠區的增長幅度均在70%上下；黃埔區、花都區均增長超過五成。

從網簽住宅的面積區間構成方面來看，60至90平方米、120至144平方米和144平方米及以上區間所占比率環比均上漲，反映改善型需求較活躍。

該協會分析，隨著前期所積壓的購房需求陸續入市，推動3月廣州市整體網簽量環比明顯增長，市場熱度也明顯高於去年同期，樓市「小陽春」如約而至。4月，因部分購房者受「清明不買房」的傳統觀念影響，加之雨水天氣逐漸增多，預計成交量環比會有所下降。