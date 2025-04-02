4月13日消博會在海南 逾4千品牌參展

第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）4月13日至4月18日在海南舉辦，截至目前，已有71個國家和地區超過4100個品牌確認參展。

中新社報導，大陸商務部副部長盛秋平日前在國務院新聞辦公室新聞發布會介紹第五屆消博會有關情況。他表示，經過前四屆的探索實踐，消博會的國際影響力和全球辨識度不斷提高，已成為亞太地區規模最大的消費精品展，為推動消費持續擴大提供了有力支撐，也為全球企業共享中國市場、中國企業走向世界舞台提供了重要平台。同時，消博會有力助推海南國際旅遊消費中心建設，正逐漸成為海南自由貿易港的一張亮麗名片。

盛秋平表示，截至目前，已有71個國家和地區逾4100個品牌確認參展，65家世界500強和龍頭企業參展，數量均超過上屆。法國、瑞士、愛爾蘭等國家將繼續組織優質消費企業和產品參展。斯洛伐克將首次以國家館形式參展，巴西聖保羅州、韓國濟州道首次組織地區館。

英國將擔任第五屆消博會主賓國，參展面積超過1300平方米，參展品牌數量53個，約為上屆的2倍。本屆消博會首次設立主賓省，由北京市擔任。

盛秋平介紹，第五屆消博會圍繞國際精品、國貨潮品、綠色消費、智能消費、首發經濟、低空經濟等消費新增長點，邀請國內外消費精品積極參展，國內外知名企業將在消博會上集中首發新品。同時，本屆消博會首次設立新消費科技展區，集中展示智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人、全屋智能家居及智能穿戴產品，還將展示eVTOL飛行器、物流無人機等新產品新技術，國內外最新的人形機器人也將在本屆消博會上同台競技。

本屆消博會還將圍繞健康、養老、文旅、體育等服務消費重點領域，設置時尚生活消費等展區。

盛秋平表示，本屆消博會期間將開展系列擴消費配套活動，舉辦消費品以舊換新暨綠色智能消費新品發布、外貿優品中華行啟動儀式等活動，「讓大家乘興而來、滿意而歸」。