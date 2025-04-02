意法、英諾賽科 攻氮化鎵晶圓

全球知名半導體製造公司意法半導體與大陸第三代半導體領軍企業英諾賽科宣布簽署戰略協議，雙方將在氮化鎵晶圓製造上進行合作，旨在未來幾年內共同推動該技術在消費電子、數據中心、汽車及工業電源系統等領域應用。

第一財經報導，根據合作協議，英諾賽科可借助意法半導體在大陸以外地區的前端製造產能生產其氮化鎵晶圓，而意法半導體也可借助英諾賽科在大陸的前端製造產能生產其自有的氮化鎵晶圓。

英諾賽科日前發布2024年度業績，其2024年實現銷售收入人民幣8.28億元，較2023年相比增長39.8%。截至2024年末，英諾賽科的晶圓產能達每月1.3萬片，充裕的產能可以滿足大規模採購需求，為下游功率電源客戶提供可靠的供應鏈保障。

證券時報報導，英諾賽科已成為消費電子市場絕對領先者，推動公司經營收入規模持續增長，AI算力、電動汽車、機器人等新興行業的爆發式增長。