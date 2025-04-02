比亞迪第1季 賣破百萬輛

大陸各車企陸續披露3月銷量，比亞迪單月銷售新車37萬7,420輛，其中新能源乘用車銷量37萬1,419輛，年增23.1%。今年第1季，比亞迪累計銷量為100.08萬輛，年增59.81%，已突破百萬輛大關，穩居銷售冠軍寶座。

在新勢力上，零跑汽車3月交付量37,095輛，年增154%，首度登頂新勢力榜單；備受矚目的小米汽車披露3月交付逾29,000輛，但小米SU7近日一起車禍引熱議，被視為小米汽車成立來最嚴峻的信任危機，社會對新能源車疑慮再度升溫。

比亞迪計畫2025年全年銷量目標達550萬輛，較去年427萬輛增加28.8%；其中海外市場銷量超80萬輛，較2024年增長逾九成。

小米3月交付量較1月、2月再提速，面對外界擔憂的產能問題，小米汽車重申，目前產能提升進展順利，有信心達成全年35萬輛的交付目標。

其他新勢力品牌方面，理想汽車3月交付36,674輛汽車，年增26.5%；小鵬汽車共交付33,205輛，年增268%，連續第五個月交付量超過3萬輛；而蔚來汽車3月交付15,039輛汽車，年增26.7%，銷量仍堪憂。

在傳統車企方面，上汽集團新能源車銷量12.57萬輛，年增48.22%；吉利汽車新能源車3月銷量11.96萬輛，其中純電車型銷量86,329輛，年增204%，插混車型33,367輛，年增104%。

傳統車企旗下新能源品牌部分，廣汽埃安3月全球銷量34,082輛，年增4.8%、月增63.4%；吉利汽車旗下品牌極氪科技集團3月銷量40,715 台，年增24.6%、月增30.2%；北汽新能源銷量15,039輛，年增26.7%；東風汽車旗下嵐圖汽車銷量10,012輛，年增64%。

此前，大陸乘聯會分析，隨著各地加碼以舊換新政策的逐步發布，車市進入節後回暖周期。今年以舊換新政策發布跟實施都早，對3月車市產生積極推動作用。3月增量因素主要來自政策驅動和節後的車市自然回暖拉動。