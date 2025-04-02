蘋果AI手機 拚5月登陸

蘋果公司正努力讓在大陸的iPhone引進AI功能。蘋果近日宣布，個人智慧系統Apple Intelligence正式向全球更多用戶開放，功能支援包含簡體中文在內的更多語言，強調幾乎可以在全球所有地區使用，但目前仍不適用於在大陸購買的支援裝置。

蘋果3月31日宣布，隨著iOS 18.4、iPadOS 18.4和macOS Sequoia 15.4推出，Apple Intelligence功能現支援眾多新語言，包括法文、德文、義大利文、葡萄牙文 （巴西）、西班牙文、日文、韓文、簡體中文，以及新加坡和印度的當地英文版本，適用於全球絕大部分地區。

不過蘋果在「如何取得Apple Intelligence」的文章中也表示，這項服務目前不適用於在大陸購買的支援裝置，對於在大陸境外地區購買的支援裝置，如果使用者所在位置為大陸，且Apple帳號的「國家／地區」也位於大陸，則目前無法使用 Apple Intelligence。

受大陸本土手機品牌激烈競爭影響，近期iPhone在大陸的銷量急劇下滑，AI技術成為蘋果在大陸重新站穩腳跟的一大關鍵。蘋果執行長庫克等高管在3月底訪陸，密集拜訪用戶、供應商與開發者，以表明對大陸市場的重視。

彭博報導，蘋果在大陸和美國的多個團隊正致力於將Apple Intelligence調整為適用於大陸地區，目標是最早在5月推出。

報導引述知情人士指出，除了工程工作外，蘋果在大陸仍面臨監管阻礙。

阿里巴巴聯合創始人蔡崇信日前確認與蘋果合作，宣布其大模型「通義千問」將為陸版iPhone用戶提供AI功能。蘋果選擇阿里巴巴，這抉擇背後其實是多重方面的權衡。其中，阿里巴巴擁有龐大的使用者數據，這些數據能説明AI模型更精準地理解大陸國內用戶的個性化需求。

此外，阿里雲龐大的伺服器資源和成熟的企業服務經驗，也能為蘋果提供從模型訓練到商業化落地的全鏈條支援。

據外媒最新報導，儘管大陸版蘋果AI確定和阿里合作，但蘋果仍在與百度保持合作。也就是說，百度和阿里將共同為大陸版iPhone開發AI功能。

據知情人士透露，百度正在為蘋果開發基於AI的搜尋功能，除了能處理圖像和文字，也將提升中文版Siri的體驗，成為陸版蘋果AI的一部分。

面對本土廠商的強勢崛起，蘋果在大陸市場遭遇連續六個季度的銷售下滑。2024年第4季資料顯示，iPhone銷量按年下跌18.2％，市占被擠壓至第三位。