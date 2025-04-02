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小米電動車事故釀3死 雷軍急滅火

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。圖／取自南方都市報
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。圖／取自南方都市報

去年在大陸掀起熱潮的小米電動車SU7，近日傳出在高速道路上碰撞後車輛爆燃的事故，造成三人身亡。事件延燒下，小米的危機處理能力受質疑，昨股價大跌。針對小米SU7事故，小米創始人雷軍昨晚發微博回應稱，將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

雷軍稱，三月二十九日的事故讓三位年輕女孩不幸離世，團隊第一時間成立專項小組，三月三十日趕赴現場，隔天配合警方調取並提交公司掌握的車輛數據。他表示事故還在調查，他們一直沒接觸到事故車，很多問題還沒法回答。但他代表小米承諾，無論發生什麼，小米都不會迴避。

綜合陸媒報導，三月二十九日晚，三名女大學生駕駛小米SU7前往安徽要參加公職人員考試，在銅陵樅陽高速發生碰撞後車輛爆燃，三人身亡。網友「靜守流年」發文，出事的是自己的孩子，稱車輛撞到護欄起大火，車門自動鎖死，「雷軍，我還是你的粉絲，你必須給說法」。

小米公司的回應並未就網友質疑「車門鎖死」等問題說明。有遇難者家屬還稱，小米工作小組都沒有跟家屬接觸。事件在網上發酵，小米昨股價大跌。

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