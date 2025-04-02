聽新聞
0:00 / 0:00
陸前副財長鄒加怡 料掌亞投行
據大陸財政部消息，大陸官方三月卅一日正式向亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）提名大陸財政部前副部長鄒加怡為亞投行下任行長候選人。亞投行將於六月下旬在北京舉行第十屆理事會年會，屆時將選出下任行長。
鄒加怡現任大陸全國政協常務副秘書長，為正部長級官員，並具有中共二十屆中央委員身分。她曾任財政部副部長，曾在世界銀行工作逾九年，也擔任過大陸駐世界銀行執行董事。
亞投行由大陸於二○一三年倡議籌建，二○一六年正式開業，行長任期五年，首任行長為大陸前副財長金立群，目前金立群的兩屆任期即將屆滿。金立群今年一月曾在香港富麗敦論壇指，當前國際規則仍由二戰後的主要經濟體制定，許多發展中國家在制度內缺乏話語權，故重新分配國際治理機構內的權力和利益是迫切需求。
此次被提名的鄒加怡，與金立群雖然都曾任大陸財政部副部長，但現年六十一歲的鄒加怡具中共中央委員身分，在中共黨內地位較高。
亞投行行長選舉將於六月廿四日至廿六日舉行的銀行理事會進行，候選人須由亞投行理事提名，且必須是亞投行某個地區成員國的國民，提名期間截至四月卅日。行長候選人須獲得亞投行全體理事三分之二的贊成票才能當選。
亞投行現有一一○個成員，包括九十八個正式成員和十二個意向成員，總部設在北京，資本額一千億美元。據亞投行官網，目前大陸股分為百分之三十點六九，遠高於排名第二、第三的印度（百分之八點六二）與俄羅斯（百分之六點七四）。大陸的投票權則為百分之二十六點五四，由於大陸股分和投票權具有壓倒性優勢，所提名的行長候選人也最為熱門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言