陸前副財長鄒加怡 料掌亞投行

據大陸財政部消息，大陸官方三月卅一日正式向亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）提名大陸財政部前副部長鄒加怡為亞投行下任行長候選人。亞投行將於六月下旬在北京舉行第十屆理事會年會，屆時將選出下任行長。

鄒加怡現任大陸全國政協常務副秘書長，為正部長級官員，並具有中共二十屆中央委員身分。她曾任財政部副部長，曾在世界銀行工作逾九年，也擔任過大陸駐世界銀行執行董事。

亞投行由大陸於二○一三年倡議籌建，二○一六年正式開業，行長任期五年，首任行長為大陸前副財長金立群，目前金立群的兩屆任期即將屆滿。金立群今年一月曾在香港富麗敦論壇指，當前國際規則仍由二戰後的主要經濟體制定，許多發展中國家在制度內缺乏話語權，故重新分配國際治理機構內的權力和利益是迫切需求。

此次被提名的鄒加怡，與金立群雖然都曾任大陸財政部副部長，但現年六十一歲的鄒加怡具中共中央委員身分，在中共黨內地位較高。

亞投行行長選舉將於六月廿四日至廿六日舉行的銀行理事會進行，候選人須由亞投行理事提名，且必須是亞投行某個地區成員國的國民，提名期間截至四月卅日。行長候選人須獲得亞投行全體理事三分之二的贊成票才能當選。

亞投行現有一一○個成員，包括九十八個正式成員和十二個意向成員，總部設在北京，資本額一千億美元。據亞投行官網，目前大陸股分為百分之三十點六九，遠高於排名第二、第三的印度（百分之八點六二）與俄羅斯（百分之六點七四）。大陸的投票權則為百分之二十六點五四，由於大陸股分和投票權具有壓倒性優勢，所提名的行長候選人也最為熱門。