靠華為加持翻身 賽力斯2024年財報出爐擬在港上市

因華為翻身的大陸車企賽力斯發布2024年財報，該公司去年營收年增三倍，且首度實現扭虧。同時賽力斯公告開啟資本運作，包括擬通過發行境外上市外資股股票，在香港主板掛牌上市，以推進全球化戰略布局；同時擬引入工銀金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司、農銀金融資產投資等戰略投資者。

賽力斯財報顯示，公司實現營業收入人民幣1,451.76億元，年增305.04%，創歷史新高；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣59.46億元。此外，報告期間研發投入達人民幣70.53億元，年增58.9%。截至2024年末，公司研發人員已達6,201人，年增25.15%。公司新能源汽車毛利率提升至26.21%。

人民財訊引述企查查資訊顯示，近日賽力斯汽車發生工商變更，新增工銀金融資產投資、交銀金融資產投資為股東，同時，註冊資本由約100.84億元增至約103.05億元。

訊息也顯示，該公司成立於2012年，法定代表人為岑遠川，現由賽力斯、國開製造業轉型升級基金（有限合伙）及上述新增股東共同持股。目前，賽力斯持有賽力斯汽車98.7709%股份，國開製造業轉型升級基金(有限合伙)持股1.2291%。

事實上，賽力斯過去半年大手筆投資，包括收購華為持有的已註冊或申請中的919項問界等系列文字和圖形商標，以及44項相關外觀設計專利，還有投資華為引望以及問界汽車工廠。分析指出為了應付增資與花費的開銷，賽力斯有動力一拼上市。

在入股華為旗下引望公司進度上，賽力斯公告稱，賽力斯汽車擬以支付現金的方式購買華為技術有限公司持有的深圳引望智能技術有限公司10%股權，交易金額為115億元。截至本公告披露日，本次交易所涉及的標的資產過戶手續已全部辦理完畢。標的公司10%股權已登記至賽力斯汽車名下。而賽力斯實際控制人張興海擔任引望的董事及審計委員會副主任。

賽力斯集團董事長張興海今年年初向全體員工發布新年寄語，並明確2025年的目標：問界錨定豪華車陣營，M9錨定豪華車銷量持續第一；海外市場新能源汽車實現倍增計劃；三年內，賽力斯新能源汽車實現百萬量級目標。