舊不如新…陸3月百城新房價格上升 二手房走弱

大陸地產調研機構中指研究院最新數據顯示，3月大陸百城新房均價為每平方公尺人民幣16,740元，月漲0.17%，年漲2.63%；百城二手房均價為每平方公尺13,988元，月減0.59%，跌幅有所擴大，按年下跌7.29%。分析認為，隨著各項政策加快落實，疊加高品質項目供給增加，預計第2季核心城市成交量將繼續修復，一線及核心二線城市市場有望率先止跌回穩。

中指研究院報告稱，百城二手房均價累計下跌1.51%，跌幅較去年第4季收窄0.18個百分點。

值得注意的是，二手房價格跌幅各線城市不一，3月一線城市房價相對平穩，價格按月下跌0.3%，二線城市價格按月下跌0.7%，梯隊內成都房價現築底企穩態勢，二手房價格已連續五個月按月上漲；三四線城市價格按月下跌0.59%。

在拿地方面，中指研究院數據顯示，今年前三月，百強房企拿地總額人民幣2,895.8億元，年增30.6%，增幅較上月擴大3.9個百分點。開年以來，核心城市優質地塊競拍熱度較高，300城住宅用地出讓金年增兩成多，而核心城市市場情緒回暖提升房企拿地信心，供需兩端帶動下百強房企拿地總額年增約三成。

展望後市，中指研究院企業研究總監劉水認為，止跌回穩仍是今年房地產政策核心目標。他預計短期核心城市房地產市場有望繼續修復，一線及核心二線城市市場有望率先止跌回穩。劉水表示，房企通過打造「好房子」，實現項目快速去化。

此外，大陸住建部3月31日正式發布大陸國家標準《住宅項目規範》，對建造「新房子」做出明確規範，包括新建住宅建築的層高不應低於3公尺；且4層及以上新建住宅建築，每個住宅單元應至少設置1台電梯。此前，住建部長倪虹曾稱建設「好房子」是個系統工程，有可能成為一個新賽道，對於擴內需、穩增長，都會發揮重要作用。

此外，中指研究院另一數據顯示，前三月百強房企銷售總額為人民幣8,101.0億元，年減9.8%。3月單月，百強房企銷售額年減10.6%。1-3月銷售總額超百億房企17家，較去年同期較少4家，五十億房企38家，較去年同期減少2家。顯示房企銷售仍未有明顯回升。