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小米電動車事故釀3死 家屬淚控「車門鎖死」…公司股價大跌

中央社／ 上海1日電
去年在中國大陸掀起熱潮的小米電動車SU7，近日傳出在高速道路上碰撞後車輛爆燃的事故，造成3人身亡。圖為小米電動車SU7。圖／中新社
去年在中國大陸掀起熱潮的小米電動車SU7，近日傳出在高速道路上碰撞後車輛爆燃的事故，造成3人身亡。圖為小米電動車SU7。圖／中新社

去年在中國掀起熱潮的小米電動車SU7，近日傳出在高速道路上碰撞後車輛爆燃的事故，造成3人身亡。事件仍在調查中，但小米的危機處理能力受到質疑，今天股價大跌。

綜合陸媒報導，3月29日晚，3名女大學生駕駛小米SU7前往安徽要參加公職人員考試，結果在銅陵樅陽高速發生碰撞後車輛爆燃，3人都身亡。網友「靜守流年」發文說，出事的是自己的孩子，稱車輛撞到護欄起大火，「車門自動鎖死」，「雷軍，我還是你的粉絲，你必須給說法」。

1日中午，小米公司發言人在官方微博就此事發文回應，指對此次嚴重交通事故「深感痛惜」。碰撞發生後，小米方面立即與車主取得聯繫，了解非車主本人駕駛，同時，緊急救援呼叫車上乘員，並報警、呼叫急救服務。

這份回應說，小米第一時間成立了專項小組，於30日趕赴銅陵，積極配合警方調查、取證等各項工作，並於31日晚依法向警方提交完成所掌握的車輛行駛數據及系統運行信息。專項組也將在警方指導下，與事故受難者家屬取得聯繫，全力協助善後事宜。

但這份回應並未就此前網友質疑的「車門鎖死」等問題說明。據南方都市報，遇難者父親羅先生表示，三位遇難者的家屬都在一起，「小米汽車所謂成立的工作小組直到現在都沒有跟我們接觸過，一直在冷處理」。

銅陵市公安局交警支隊工作人員表示，事件在調查處理中。

在港股上市的小米，今天午後股價大跌，跌幅達5.49%。

網上一些自媒體指出，這起事故發生於3月29日，但直至4月1日才透過媒體集中曝光，部分微博相關話題被限制顯示，因此有網友質疑「資本力量干預信息傳播」。

坐擁企業家光環的雷軍，這次被家屬發文點名，一些自媒體認為，雷軍給小米產品帶來的「粉絲經濟」效應可能遭到反噬。

交通事故 小米 雷軍

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