一視同仁服務民營 陸三部門：鼓勵銀行加大科企中長期貸款投放

大陸國家金融監管總局、科技部、國家發改委聯合發布「銀行業保險業科技金融高質量發展實施方案」。方案內容提及包括做好國家科技重大項目、國家戰略科技力量，和國家級科技創新平台基地的金融服務，並指要要求一視同仁服務民營、外商投資的科技型企業和研發中心。

據大陸國家金融監督管理總局網站1日消息，方案中提出，加強科技金融產品體系建設，加大科技信貸投放力度。加大科技型企業信用貸款和中長期貸款投放，靈活設置貸款利率定價和利息償付方式。對於經營現金流回收周期較長的流動資金貸款，銀行可適當延長貸款期限，最長可達到5年。

方案表示，要優化科技保險保障服務。引導保險公司健全重大技術攻關風險分散機制，提供覆蓋科技創新活動全流程的保險產品。加大科技創新人才和相關從業人員保險供給，提升健康管理、養老服務、職業責任等方面保險保障質效。

同時，要推進科技金融政策試點。將金融資產投資公司股權投資試點，有序擴大至具備經濟實力較強、科技企業數量較多、研發投入量較大、股權投資活躍等條件的地區，支持符合條件的商業銀行發起設立金融資產投資公司。

此外，方案指，深化保險資金長期投資改革試點，支持保險公司發起設立私募證券基金，投資股市並長期持有。開展科技企業併購貸款試點，研究擴大試點銀行、地區和企業範圍，支持科技企業特別是「鏈主」企業進行產業整合，暢通資本循環。開展知識產權金融生態綜合試點，發展知識產權產權金融業務，研究擴大知識產權內部評估試點。

方案還提到，加強與創業投資等機構合作。鼓勵銀行依法合規與投資機構合作開展「貸款+外部直投」業務。鼓勵保險機構加大創業投資支持力度，發展長期資本和耐心資本。支持科技型企業債券融資。鼓勵銀行機構為符合條件的科技型企業發行科創票據、資產支持票據、資產擔保債券等提供承銷服務。支持銀行保險機構、資產管理機構等加大科創類債券投資配置力度，推動保險機構投資資產支持計劃等證券化產品。