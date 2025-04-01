關稅、政策與AI創新三箭齊發 陸股機遇、挑戰並存

DeepSeek雖然撼動全球AI市場，PGIM保德信中國好時平衡基金經理人張世民分析，短期而言，但卻進一步打開後續AI應用想像空間，陸股AI應用環節可望持續受益，且後續應不存在GPU需求下滑之疑慮。

政策面，張世民表示，中期考慮到一系列中央出台之政策對中國大陸經濟有望帶來正面效果，2025年仍將是宏觀谷底修復的重要窗。至於外部美債與聯準會政策仍受通膨不確性的影響，點心債利率會在人民幣匯率與財政預期之間的拉扯震盪。

美中關稅上，張世民分析，目前美對中關稅衝擊程度可控，根據調研機構預估，20%關稅幅度對中國大陸出口增速整體拖累約為2.5個百分點，對GDP衝擊約0.8-1.0個百分點，整體影響相對在市場預期之內，且兩會經濟指標符合預期，但因為中美政策博弈持續，短期指數仍將以橫盤格局為主。

至於選股方面，張世民建議，AI下游應用行業和個股選擇，重點配置於Edge Device、人形機器人、智慧駕駛等相關族群，而考量兩會並未對市場帶來太多驚喜，整體宏觀經濟走勢預期平穩，對於與宏觀經濟高度相關的內需消費和原物料等則僅保持基本配置，靜待後續政策效果浮現。