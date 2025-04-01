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財政吃緊 大陸稅務部門展開「聯合利劍」大查稅

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸稅務部門也展開「聯合利劍」專項行動，加油站、網紅、藝人是查稅重點對象。圖／中新社
大陸稅務部門也展開「聯合利劍」專項行動，加油站、網紅、藝人是查稅重點對象。圖／中新社

據央視新聞報導，大陸國家稅務總局1日發布的數據顯示，稅務部門持續優化稽查執法方式，依法嚴厲打擊各類涉稅違法犯罪活動，切實維護國家稅收安全、維護經濟運行秩序、維護社會公平正義。

報導稱，稅務部門將人民群眾反映強烈、涉稅違法問題頻發的高風險重點行業、重點領域、重點人群作為重點對象，先後依法查處了一批加油站和網路主播、明星藝人、股權轉讓偷逃稅等典型案件。

2024年，大陸稅務部門共對2,722戶加油站開展檢查，累計查補收入人民幣57.89億元（約合新台幣266.3億元）；對169名網路主播開展檢查，累計查補收入人民幣8.99億元（約合新台幣41.4億元），有力規範了行業稅收秩序，促進了行業健康發展。

央視新聞指出，大陸國家稅務總局還充分發揮八部門常態化聯合打擊涉稅違法犯罪工作機制作用，每年部署實施「聯合利劍」專項行動。2024年，全國稅務稽查檢查涉嫌虛開騙稅企業6.18萬戶，認定對外及接受虛開增值稅發票等619.08萬份，挽回出口退稅損失人民幣145.33億元（約合新台幣668.5億元）。

根據大陸財政部3月底公布的「2024年中國財政政策執行情況報告」，2024年，大陸全國稅收收入人民幣17兆4,972億元，較前一年減少3.4%。其中，國內增值稅下降3.8%，國內消費稅增長2.6%，進口貨物增值稅、消費稅下降1.6%，個人所得稅下降1.7%。

紐約時報日前報導，中國經濟再遇大麻煩：政府稅收下降。報導稱，在中國最新的政府預算中，隱藏著一些數字，綜合起來顯示出一種驚人的趨勢：稅收收入正在下降。這意味著中國政府用於應對國家嚴重經濟挑戰的資金減少，這些挑戰包括房地產市場崩潰和數百個地方政府瀕臨破產。稅收收入疲軟也讓中國領導人在與川普對峙時處於不利地位。

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