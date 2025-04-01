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陸查稅大刀揮向網路直播主 追討總金額達41億元

中央社／ 台北1日電
中國大陸將查稅大刀揮向網路內容創作者。據大陸國家稅務總局通報，2024年針對逃漏稅的網紅、直播主追討欠稅，追繳總金額達人民幣8.99億元（約新台幣41億元）。示意圖／ingimage
中國大陸將查稅大刀揮向網路內容創作者。據大陸國家稅務總局通報，2024年針對逃漏稅的網紅、直播主追討欠稅，追繳總金額達人民幣8.99億元（約新台幣41億元）。示意圖／ingimage

中國將查稅大刀揮向網路內容創作者。據中國國家稅務總局通報，2024年針對逃漏稅的網紅、直播主追討欠稅，追繳總金額達人民幣8.99億元（約新台幣41億元），其中一名直播主補稅加上罰款共達758萬元，被當作典型案例公開。

綜合界面新聞、21世紀經濟報導，中國國家稅務總局今天通報，已查處民眾反映強烈、涉稅違法問題多的高風險重點行業、重點領域、重點人群。據發布的統計資料，去年針對網路直播等內容創作領域檢查了169名直播主，累計追繳8.99億元，有效規範行業稅收秩序，促進了行業健康發展。

中國國家稅務總局將其中一名逃稅的網路直播主列為典型案例公開。

據通報，這名直播主透過個人帳戶收款隱匿銷售收入，以及將個人取得的勞務報酬所得轉換為個體工商戶經營所得，藉此手段逃稅。國家稅務總局上海市稅務局第四稽查局依據「中華人民共和國個人所得稅法」、「中華人民共和國稅收徵收管理法」、「中華人民共和國行政處罰法」等相關法律法規規定，依法追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計758萬元。

除了直播主，通報指出，2024年中國稅務部門對2722個加油站查稅，累計查補收入57.89億元；調查涉嫌虛開騙稅企業6.18萬家，認定對外及接受虛開增值稅發票等619.08萬份，挽回出口退稅損失145.33億元。

直播主 網路直播 罰款 逃漏稅

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