3月財新中國製造業PMI回升 近4個月來最高

隨春節效應等因素的影響基本消退，大陸財新傳媒與S&P Global近日發布最新數據顯示，3月中國製造業採購經理指數（PMI）從上月的50.8升至51.2，較2月升逾0.4個百分點，創去年12月來新高，並優於市場預期的50.6，顯示製造業生產經營活動繼續加快擴張。

綜合網路媒體《香港01》、《信報》等港媒報導，從財新中國製造業PMI分項數據看，製造業供需維持擴張態勢。3月生產指數在擴張區間微升至近4個月來最高，新訂單指數小幅下行但仍高於臨界點。至於用工量方面，顯示輕微上升。而價格方面，平均投入成本在6個月來首次出現回落，製造商持續降低產品銷售價格。

分品類看，消費品新訂單表現尤為強勁，中間品和投資品亦錄得溫和增長。與總體需求擴張放緩相比，出口加速擴張，當月新出口訂單指數在擴張區間升至去年5月來最高。受訪企業反映，國際市場需求回升及客戶基數擴大是出口增長的主因。

據反映，市場競爭加劇，對今年第一季度末的銷售價格造成下行壓力。業界對未來一年的生產前景也表示樂觀。不過，3月份企業樂觀度進一步跌破長期均值。部分企業表示，全球貿易壁壘增加，不確定性隨之上升。

財新智庫高級經濟學家王喆分析稱，3月製造業供求繼續擴張，出口延續增勢，就業略有增加，企業增加購買以補充原材料庫存，物流出現小幅延遲，價格依舊承壓。當前就業市場依然較為低迷，通縮壓力客觀存在，歸根結底在於中國國內有效需求不足，市場主題樂觀預期不強。他還提到，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，呵護經濟持續向好。

值得注意的是，這一反彈與北京官方3月31日發布的PMI數據基本一致。大陸國家統計局於3月31日公布，3月中國製造業PMI為50.5，較上月升0.3，為近一年高點。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月因春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.5、50.8和51.4，比2月上升0.3、0.4和0.3。三大指數均在擴張區間繼續上行，顯示中國大陸經濟總體保持擴張。另，路透則分析，外國買家為應對美國進一步的貿易限制而「提前購買」，新訂單推動製造業產量增長。