研發太燒錢 華為去年獲利銳減28%

大陸科技巨頭華為昨天發布二○二四年年度報告指出，二○二四年實現全年銷售收入八六二一億元（人民幣，下同），按年升百分之二十二；由於研發費用按年增百分之九、銷售和管理費用按年增約百分之十一，導致華為二○二四年淨利潤（獲利）按年跌百分之二十八至六二六億元。

香港經濟日報報導，華為二○二四年研發投入達一七九七億元，約占全年收入的百分之二十點八，近十年累計投入的研發費用超過一兆二四九○億元。收入方面，「華為雲」去年實現銷售收入六八八億元，按年成長逾百分之二十四，海外公有雲收入成長超過百分之五十，昇騰ＡＩ雲服務實現六倍成長。智慧汽車解決方案首次實現當年盈利。

在ＡＩ領域，華為雲發布AI-Native雲基礎設施架構CloudMatrix，為大模型訓練和推理提供高效、長穩、可靠的澎湃ＡＩ算力。盤古大模型在政務、工業、金融三個市場占有率位列第一，並位居醫療、藥物、氣象及汽車四個領導者象限，領跑中國大陸行業大模型市場。

就市場區域分布，中國大陸是其最大市場，占比達百分之七十一，其次是歐洲、中東和非洲，占比為百分之十七，亞太與北美地區占比分別為百分之五與百分之四。

華為輪值董事長孟晚舟表示，二○二四年經營結果符合預期。她指二○二五年，華為將進一步把「以質取勝」落實到各項管理制度和業務活動中，堅持質量目標牽引，不斷提升質量競爭力。同時，華為將持續做強根生態，秉持開放、協作、利他的理念，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲計算等業務，面向生態夥伴開放平台能力，向開發者持續提供好用易用的工具和產品，加速生態繁榮，共促產業活力。

值得注意的是，華為近期對外發債融資，據上海清算所官網披露，華為投資控股有限公司分別於三月十八日及三月二十四日發布了兩期超短期融資券，分別融資四十億元，共融資八十億元。發行利率分別為百分之一點七六與百分之一點七。