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長和賣港口 港媒：北京可祭國安法

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業（長和）出售港口掀起風波，大陸國家市場監督管理總局日前表示將依法進行反壟斷審查。香港大公報昨持續發文並引述專家稱，審查不僅依據反壟斷法，還可結合國家安全法、數據安全法等評估港口系統資料安全風險，防範「地緣政治博弈」對航運的潛在威脅。

長和原定四月二日與美國貝萊德為首的財團簽署巴拿馬港口的交易協議，大陸國家市場監督管理總局三月廿八日表示將依法進行審查，保護市場公平競爭，並維護社會公共利益，同日傳出長和已推遲簽約。大陸外交部發言人郭嘉昆昨稱「注意到有關報導」，並強調中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。

大公報昨引述反壟斷領域專家、北京康達律師事務所高級合夥人苟博程解讀，這項審查符合大陸反壟斷法的域外管轄原則，根據該法第二條，境外壟斷行為若對中國大陸境內市場競爭產生排除、限制影響，中方有權管轄。

苟博程又稱，此次長和交易雖涉及境外港口，但可能透過國際航運鏈條影響中國船公司營運成本及供應鏈安全，因此符合域外適用。他並稱，審查不僅依據反壟斷法，還可結合國家安全法、數據安全法等評估港口系統資料安全風險，防範地緣政治博弈對航運的潛在威脅。

大陸港澳辦昨再度轉載大公報文章，強調「大義面前無小事，長和應三思」。內容引述香港政商界人士說法，指長和交易「非一般買賣」。長和股價昨日開盤一度重挫百分之四點五，收盤跌幅收窄至百分之三點一。

香港經濟日報報導，摩根大通表示，因地緣政治影響不斷上升，對長和延遲潛在交易並不感到意外。大陸當局可能從反壟斷法或從國家安全方面出手阻止交易。

風險 香港

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