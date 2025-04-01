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陸3大航空去年虧283億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸航空業疫後復甦緩慢，市場內捲競爭加劇，旅客結構變化，機票價格水準的持續下降，以致呈現赤字。據統計，去年中國3大航空公司總計虧損人民幣62億元（約新台幣283億元）。

第一財經報導，中國國有3大航空公司的2024年財報全部出爐，數據顯示2024年依然沒有轉虧為盈，不過整體虧損幅度較2023年縮減。

報導引述數據指出，3大航空公司中，南方航空的歸屬母公司淨利虧損16.96億元，2023年為虧損42.09億；中國國航的歸屬母公司淨利虧損2.73億，2023年為虧損10.46億；中國東航的歸屬母公司淨利虧損42.26億，2023年虧損超過80億。

2024年未轉虧為盈，3大航空都提到行業競爭加劇，公商務的需求不足及匯率波動等多重因素，其中市場內捲競爭加劇，旅客結構變化，機票價格水準持續下降的現象在財報中相當明顯。

南航的財報顯示，在2024年的載客率84.38%，較2023年的78.09%有所增加，但每人每公里的收益0.48元，較2023年的0.55元下降；國航的票價同樣是下滑趨勢，2024年的每人每公里收益0.5338元，比2023年下降12.41%；東航2024年的每人每公里收益0.512元，年減13.66%。而每人每公里的收益代表了票價水準的指標。

報導另引述中國航空運輸協會的資料指出，雖然2024年的旅客量創歷史新高，但全年的經濟艙平均票價比2023年下降超過10%，全年每人每公里收益水準年減12.5%，這主要由於旅客結構發生了顯著變化，公務與商務旅客占比下降。

此外，中國旅遊服務平台「去哪兒網」旗下的航旅大數據研究院也分析，2024年間，追求高價值的旅客比率正在下降，新增旅客主要由休閒旅遊與探親構成。

這樣的趨勢在2025年仍在延續，以今年中國春運為例，民航旅客量再創歷史新高，但票價卻比2024年春運同期要便宜。統計資料顯示，2025年中國春運期間的民航經濟艙平均票價達874.9元，年減11.3%。

春運 票價

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