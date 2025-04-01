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廣東3年方案 發展跨境低空飛行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省人民政府辦公廳3月24日發布《廣東省交通運輸高質量發展三年行動方案（2025—2027年）》（下稱《方案》），計畫至2027年，廣東基本建成粵港澳大灣區城際鐵路骨幹網，探索發展大灣區跨境低空飛行服務。

中新社報導，備受關注的湛海高鐵、虎門大橋改擴建、深珠通道等項目在《方案》中均有提及。

根據《方案》，未來3年，廣東將打造低空交通運輸示範城市，建設省級綜合飛行服務站和廣州、深圳、珠海3個A類飛行服務站，推進通用機場和無人機起降點建設。支持廣州、深圳、珠海等具備條件的城市開通市內和城際低空客運航線，探索發展大灣區跨境低空飛行服務。 　　

《方案》還提到，鐵路出省通道方面，將推進廣湛、汕汕、漳汕、梅武、深南等在建鐵路項目建設，推動湛海高鐵、廣清永高鐵等項目開工，加快廣深第二高鐵等項目前期工作，研究謀畫粵港澳大灣區聯通京津冀、長三角、西南地區的高標準鐵路通道。 　　

打造世界級機場群方面，將加快廣州白雲機場三期擴建工程等項目建設，新開工廣州新機場、陽江機場，研究推動惠州機場二期擴建等項目前期工作，加快汕尾、雲浮等機場選址研究，推進江門台山、湛江雷州等通用機場建設。

在打造大灣區一體化高快速交通網方面，《方案》提出構建環珠江口「黃金內灣」交通主軸，推進獅子洋通道、深江鐵路等跨江通道建設，推動蓮花山通道、虎門大橋改擴建項目前期工作，研究論證深珠通道（伶仃洋通道）建設，推進廣深高速、廣澳高速等繁忙路段擴容改造。

廣州 廣東 機場

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