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陸獨角獸企業409家 全球第二

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2025中關村論壇年會平行論壇之一、全球獨角獸企業大會30日在北京舉辦。會上發布的《中國獨角獸企業發展報告（2025年）》顯示，當前，中國共有獨角獸企業409家，占全球獨角獸企業近30%，居全球第二。

中新社報導，報告指出，中國獨角獸企業總估值約15068億美元，估值超過百億美元的超級獨角獸企業以4.4%的數量貢獻超四成的估值。 　　

從具體估值分布區間來看，估值在10億美元（含）至20億美元之間的中國獨角獸企業數量最多，共236家，數量占比57.7%，估值總額約3019億美元，估值占比20%。

估值超過100億美元（含）的超級獨角獸企業共18家，以4.4%的數量占比貢獻了43.6%的估值占比，總額約6567億美元。

報告顯示，中國獨角獸企業分布於12個領域。從數量上看，新消費與零售、人工智能、集成電路、智能裝備、醫藥健康領域的獨角獸企業分列前五，合計占比68%。從估值來看，人工智能、新消費與零售、集成電路領域的獨角獸企業估值分列前三，分別為4612億美元、2039億美元、1925億美元。

報告中提到，中國獨角獸企業分占覆蓋57個城市，「北上深杭廣」集聚超六成，企業估值總額占全國七成以上。

其中，北京以115家的數量優勢位居全國首位，以5949億美元的估值總額位居全國首位。

報告顯示，硬科技獨角獸企業融資能力強勁。2024年中國獨角獸企業融資呈現「低頻、大額」特徵，近六成新獲融資企業集中於人工智能、新能源技術、自動駕駛及機器人等領域。

北京 獨角獸 電路

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