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港股首季IPO規模冠亞洲

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

港股今年來走勢穩健，市場集資金額出現回溫現象。星島日報指出，據統計，港股今年第1季超過印度成為全球第二、亞洲第一的股票集資市場，這是自2021年第2季來，香港首次實現此目標。

根據彭博統計數據，香港首季首次公開招股（IPO）、大宗交易及股票配售所得款項較去年同期激增11倍，達163億美元，僅次於美國。相較之下，曾連續七季在亞洲居首的印度，集資額近乎減半至69億美元，走跌至日本及英國之後。

界面新聞引述浦銀國際首席策略分析師賴燁燁認為，出現募資額大幅增長主因之一，是大陸人工智慧（AI）技術突破使得港股市場情緒與信心得到修復，引發全球投資者對大陸資產重估，市場樂觀情緒明顯提升。「當市場情緒樂觀時， IPO市場通常較活躍，投資者參與積極性較高，有助新股獲得更高估值，並籌集到更多資金，市場成交量和流動性也會得到提升。」

彭博報導，不少企業也積極把握機會籌集資金。單在3月，包含比亞迪、小米等在內陸企就借助股市回升的機會，推動港股集資額增長，比亞迪和小米共配股集資逾850億港元。事實上，市場熱度早可從此前的蜜雪冰城IPO窺見，凍資金額達到破紀錄的1.8兆港元，超額認購5,000多倍。

艾德金融研究部聯席董事陳剛分析，今年港股IPO市場目前募集資金增長主因為大型IPO數量增多，截至3月24日，首發募資總額超過15億港元的IPO就有六個。

IPO 情緒 港股

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