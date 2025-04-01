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訪問量衝高 DeepSeek超越ChatGPT
人工智慧（AI）分析平台「aitools.xyz」最新報告顯示，DeepSeek（深度求索）旗下大模型已成為全球增長最快的AI工具，每月新增網站訪問量已超美國Open AI的ChatGPT。單就2月來看，其訪問量約5.25億次，超過ChatGPT的5億次。
界面新聞報導，「aitools.xyz」報告數據指出，從整個AI產業來看，2月全球AI工具總訪問量達120.5億次，吸引30.6億獨立訪客與各類AI工具互動。雖然DeepSeek在新增訪問量上實現超越，DeepSeek在2月市占率從2.34%增為6.58%。不過，目前DeepSeek位居第三，僅次ChatGPT和Canva後，二者分占43.16%和8.27%。
同時，數據還顯示，單計聊天機器人市場，DeepSeek的總訪問量達到近7.93億次，獨立用戶約1.37億，在聊天機器人市場中占據12.12%的份額，排名第二。
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