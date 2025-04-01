聯想：進入創業5.0時代 代工夥伴仁寶、緯創將受惠

聯想集團昨（31）日在北京舉辦2025/26財年誓師大會，聯想集團董事長兼CEO楊元慶宣布聯想進入「創業5.0」時代，並提出營收實現雙位數增長等四大目標，聯想第五個十年的全景藍圖 「人工智慧的十年」，並將聚焦於混合式人工智慧。

法人分析，聯想立下四大目標，並積極衝刺AI業務動能，加上先前宣布與DeepSeek深度合作，有助帶旺AI PC銷量同步升溫。台廠代工鏈當中，仁寶（2324）、緯創（3231）都是聯想筆電代工夥伴，可望受惠。

楊元慶指出，聯想要執行的戰略、投入的資金、打造的能力、推出的產品與方案、塑造的品牌以及培育的文化，都將圍繞「人工智能的十年」展開。

楊元慶對新的財年提出四大目標：一是勇立混合式人工智慧變革的潮頭，成為個人智能和企業智能的領導者；二是推動所有業務集團的營收實現年比年雙位數的快速增長；三是加大多元引擎的馬力，MBG（移動業務集團）和ISG（基礎設施解決方案集團）都要實現20%以上的營收增長，並為公司帶來可持續、實質性的利潤貢獻；四是打造業界最均衡的業務組合，繼續提升盈利能力，創造公司營收的歷史新高。

至於聚焦混合式AI，IT之家報導，聯想官方稱，客戶需要的人工智慧解決方案必須要同時滿足有效性、效率、響應速度、安全/隱私保護和可持續性等方面的個性化需求，因此，僅有公共智能無法滿足無論是個人還是企業的需求。

此外，聯想集團首席技術官Tolga Kurtoglu在該會上稱將打造模型工廠，他指出未來以用戶為中心的AI不會局限於單一模型、晶片，設備，或者形態，而是多種模型和多種智能體的協作。聯想新建模型工廠，能夠把新模型部署時間從幾月縮短到幾周。基於模型工廠快速模型部署、模型編排技術、智能體開發框架，聯想就擁有了交付超級AI智能體的能力。

聯想控股日前發布2024年年報營收人民幣5,128億元，年增17.6%，淨利潤人民幣1.3億元，轉虧為盈。楊元慶表示，過去一年是聯想歷史上最好的年份之一。分析認為聯想業績受到AI周期帶動進入新一輪的上行周期，AI PC、win10停更、DeepSeek爆發推動服務器快速增長等有利因素的帶動下，為聯想帶來增長動能。