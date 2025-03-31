將回老東家？ 陸媒曝：阿里擬收購陳航旗下新創公司

據陸媒「36氪」報導，大陸科技巨頭阿里集團擬收購陳航創辦「兩氫一氧」公司的投資人股份。交易完成後，陳航將出任阿里集團釘釘CEO。而釘釘原CEO葉軍將回歸阿里集團，另有任命。

36氪稱，陳航曾是阿里「To B業務」中的靈魂人物，從0到1創立企業服務應用「釘釘」，釘釘目前已是大陸用戶量最大的企業服務協同辦公應用之一。陳航在阿里巴巴期間曾任釘釘CEO，在2021年離開時，職級為M6/P11。據了解，M6級別是阿里巴巴集團的管理序列中的層級之一，通常對應於副總裁職位。而P11級別則是阿里巴巴集團技術序列中的一個層級，通常對應高級研究員（Senior Researcher）職位。

如今釘釘已是大陸全國用戶數最大的企業應用，其用戶數已超過7億人次；生態夥伴總數超過5,600家，覆蓋20個國民經濟行業，遍布135個城市；釘釘人工智慧（AI）每天調用量超過1,000萬次。

不過，截至發稿前，阿里集團官方暫無對此消息作出相關回應。

公開資料顯示，陳航是阿里創業元老級人物，在阿里的經歷堪稱跌宕起伏。早在1999年，陳航就在阿里巴巴實習，但因為後來選擇赴日工作11年，錯過成為阿里創始團隊的機會。然而，值得注意的是，陳航與馬雲、吳泳銘在內的阿里創始成員始終保持緊密聯繫。2010年，陳航回到淘寶，就是因為受到吳泳銘的邀請。

回歸後，陳航一直專心於產品中。先後在阿里體系中做過一淘、來往，惟以失敗告終。2015年，他帶著團隊再次一手打造釘釘上線，最後成為阿里體系內又一個標誌性的「To B產品」。

在馬雲於2019年正式宣布退休後，阿里集團更劇烈的調整在2020年來臨。當時，阿里正式宣布「雲釘一體」策略，設立大釘釘​​事業部，由阿里雲智能總裁張建鋒直接管理，而陳航則離任釘釘，擔任阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇的助理。

對此，有分析認為，「雲釘一體」的策略調整核心在，阿里當時希望讓阿里雲把收入做大，當時的釘釘可作為雲端業務獲客的輔助，但當時阿里雲需要做高收入與求規模的釘釘，兩者目標是衝突的。而「雲釘一體」策略也未持續太久，釘釘在2023年8月再次獨立，而後在2023年11月，阿里正式宣布終止阿里雲分拆。