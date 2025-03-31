快訊

美股早盤／黑色星期一4大指數開低走低 標普500測試關鍵支撐

最新警戒區曝！4縣市深夜大雨特報 山區慎防坍方

將回老東家？ 陸媒曝：阿里擬收購陳航旗下新創公司

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸新創公司「兩氫一氧」創辦人陳航過去曾是阿里「To B業務」中的靈魂人物，從0到1創立企業服務應用「釘釘」。圖／取自新浪科技微博
大陸新創公司「兩氫一氧」創辦人陳航過去曾是阿里「To B業務」中的靈魂人物，從0到1創立企業服務應用「釘釘」。圖／取自新浪科技微博

據陸媒「36氪」報導，大陸科技巨頭阿里集團擬收購陳航創辦「兩氫一氧」公司的投資人股份。交易完成後，陳航將出任阿里集團釘釘CEO。而釘釘原CEO葉軍將回歸阿里集團，另有任命。

36氪稱，陳航曾是阿里「To B業務」中的靈魂人物，從0到1創立企業服務應用「釘釘」，釘釘目前已是大陸用戶量最大的企業服務協同辦公應用之一。陳航在阿里巴巴期間曾任釘釘CEO，在2021年離開時，職級為M6/P11。據了解，M6級別是阿里巴巴集團的管理序列中的層級之一，通常對應於副總裁職位。而P11級別則是阿里巴巴集團技術序列中的一個層級，通常對應高級研究員（Senior Researcher）職位。

如今釘釘已是大陸全國用戶數最大的企業應用，其用戶數已超過7億人次；生態夥伴總數超過5,600家，覆蓋20個國民經濟行業，遍布135個城市；釘釘人工智慧（AI）每天調用量超過1,000萬次。

不過，截至發稿前，阿里集團官方暫無對此消息作出相關回應。

公開資料顯示，陳航是阿里創業元老級人物，在阿里的經歷堪稱跌宕起伏。早在1999年，陳航就在阿里巴巴實習，但因為後來選擇赴日工作11年，錯過成為阿里創始團隊的機會。然而，值得注意的是，陳航與馬雲、吳泳銘在內的阿里創始成員始終保持緊密聯繫。2010年，陳航回到淘寶，就是因為受到吳泳銘的邀請。

回歸後，陳航一直專心於產品中。先後在阿里體系中做過一淘、來往，惟以失敗告終。2015年，他帶著團隊再次一手打造釘釘上線，最後成為阿里體系內又一個標誌性的「To B產品」。

在馬雲於2019年正式宣布退休後，阿里集團更劇烈的調整在2020年來臨。當時，阿里正式宣布「雲釘一體」策略，設立大釘釘​​事業部，由阿里雲智能總裁張建鋒直接管理，而陳航則離任釘釘，擔任阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇的助理。

對此，有分析認為，「雲釘一體」的策略調整核心在，阿里當時希望讓阿里雲把收入做大，當時的釘釘可作為雲端業務獲客的輔助，但當時阿里雲需要做高收入與求規模的釘釘，兩者目標是衝突的。而「雲釘一體」策略也未持續太久，釘釘在2023年8月再次獨立，而後在2023年11月，阿里正式宣布終止阿里雲分拆。

同時，在張勇離場阿里後，吳泳銘已主導一系列改革，並且明確「用戶為先、AI驅動」的戰略重心，重新聚焦核心業務，曾有意向上市的阿里雲也被撤回，留在阿里體系中。36氪分析道，若陳航回歸，這「符合當下阿里的AI戰略背景」及「阿里管理團隊年輕化的導向」。

陸媒報導指，大陸科技巨頭阿里集團擬收購陳航創辦「兩氫一氧」公司的投資人股份。交易完成後，陳航將出任阿里集團釘釘CEO。而釘釘原CEO葉軍將回歸阿里集團，另有任命。圖／路透
陸媒報導指，大陸科技巨頭阿里集團擬收購陳航創辦「兩氫一氧」公司的投資人股份。交易完成後，陳航將出任阿里集團釘釘CEO。而釘釘原CEO葉軍將回歸阿里集團，另有任命。圖／路透

阿里巴巴集團

延伸閱讀

特斯拉自駕落地找阿里助陣 洽商FSD數據中心服務

台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

千里緣分！屏東大學首位土耳其學生 是校長旅遊時巧遇 

馬雲見完習近平後… 阿里宣布3年砸3800億投資AI

相關新聞

華為2024年銷售8621億人民幣 淨利跌28%

華為集團3月31日發布2024年報顯示，去年集團全球銷售收入成長22.4%至8621億元（人民幣，下同），但淨利大跌28...

將回老東家？ 陸媒曝：阿里擬收購陳航旗下新創公司

據陸媒「36氪」報導，大陸科技巨頭阿里集團擬收購陳航創辦「兩氫一氧」公司的投資人股份。交易完成後，陳航將出任阿里集團釘釘...

深陷債務泥淖…碧桂園去年收入年減37% 2025交付房屋壓力仍大

深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園2024年的總收入約為人民幣2528億元（約新台幣1.15兆元），年減約37%，其中...

穩房市！陸南京全面取消住房限售、推公積金「全家桶」

為穩定房市，中國江蘇南京市今日宣布全市範圍內取消限售，並推出公積金「全家桶」政策，開放購房人可以提取父母、子女的公積金付...

抗美對等關稅 中日韓抱團、加快自貿協定談判

中日韓經貿部長會議30日在首爾舉行，是時隔5年多來首次。在美國總統川普4月2日祭出對等關稅前夕，三國商定擴大經貿領域合作...

中國「飛的」時代來臨 2公司獲頒合格證 年內提供服務

中國發展「低空經濟」再有新進展。中國民航局28日向兩家公司同時頒發了「民用無人駕駛航空器運營合格證」（OC證），分別是億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。