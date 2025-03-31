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慘虧！境外債權人僅從大陸違約開發商收回0.6%資金

中央社／ 台北31日電

英國「金融時報」今天報導，自2021年以來，雖然經過多年談判並達成近10項重組協議，但中國房地產開發商近1500億美元違約債券中，國際債券持有人收回的資金僅約0.6%。

據提供槓桿貸款數據和分析的Debtwire平台對重組數據的分析，在此期間，62家開發商僅向離岸債券投資者轉移9.17億美元現金，相當於1470億美元違約紀錄的0.6%。由於中國房地產企業創收困難，只有華夏幸福基業、華南城和榮盛發展3家開發商在11項債務重組協議中支付了390億美元現金息票。

這些數據凸顯國際投資者從所持中國開發商股份中收回資金的困難。

中國開發商在房市繁榮時期向海外市場大量借貸，但在2021年房地產巨頭恆大違約後，這些借貸隨之瓦解。中國政府雖採取了相關因應措施，包括降低利率和完成未完工項目，但這一數據也讓人懷疑在香港達成的系列重組協議的可行性，並說明了中國房市放緩的深度。

一名不願透露姓名的香港重組顧問說，「不知道有任何現金因為內地（中國大陸）開發商目前的困難而從內地轉移到境外」。

Debtwire分析師Dominic Soon則說，「大家都放棄了。主要問題其實是在岸債務。不解決這個問題，就幾乎沒有資金可以流出」。

與中國內部的債務相比，離岸債券相形見絀，而中國大陸的債務對政策制定者來說是更為嚴峻的挑戰，因為官方正試圖穩定這個對中國經濟至關重要的行業。

據中國國家統計局2023年的估計，開發商負債總額為12兆美元。Dominic Soon指出，中國大陸的重組發展比香港滯後數年。

包括恆大在內的少數在香港上市中國開發商在香港面臨清算申請，但這些企業所有的業務幾乎都在中國大陸，受單獨的法律規範管轄，幾乎沒有證據顯示清算程序影響到這些企業在中國大陸的業務。相反地，清算程序絕大多數集中在從這些公司擁有的海外資產中收回價值，以及依賴於中國現金流在數年後最終恢復的重組交易。

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