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華為2024年銷售8621億人民幣 淨利跌28%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為輪值董事長孟晚舟。（路透資料照）
華為輪值董事長孟晚舟。（路透資料照）

華為集團3月31日發布2024年報顯示，去年集團全球銷售收入成長22.4%至8621億元（人民幣，下同），但淨利大跌28%至626億元。

華為發言人稱，淨利下跌主要是由於在研發上的大量投入，達到1797億元，約佔營收的20%，而且出售榮耀手機業務所帶來的收入提振消失，導致盈利下滑。

華為主要業務中，資訊與通訊技術（ICT）基礎設施貢獻最大，成長4.9%至3699億元。包括智慧型手機和其他數位設備的消費者業務營收成長38%至3,390億元，是該公司五大業務板塊中成長第二快的部分。

據每日經濟新聞報導，具體到業務方面，2024年，華為ICT（資訊與通訊技術）基礎設施業務實現銷售收入3699億元，年增4.9%；終端業務實現銷售收入3,390億元，年增38.3%；雲端運算業務實現銷售收入688億元，年增24.4%；數位能源業務實現銷售收入385.23億元，年增8.5%；智慧汽車解決方案業務實現銷售收入263.53億元，年增474.4%。可以看到，上述五大業務板塊均實現年成長。其中，汽車業務成長最多，其次是終端業務。

對於華為2024年的業績表現，華為輪值董事長孟晚舟表示：「2024年，華為全體員工努力應對各種外部挑戰，持續提升產品品質、經營品質和運作效率，經營結果符合預期。」她也強調，「2025年，華為將進一步把『以質取勝』落實到各項管理制度和業務活動中，堅持品質目標牽引，不斷提升品質競爭力

同時，華為將持續做強根生態，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲端運算等業務，面向生態夥伴開放平台能力。

競爭力 華為

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