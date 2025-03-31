穩房市！陸南京全面取消住房限售、推公積金「全家桶」

為穩定房市，中國江蘇南京市今日宣布全市範圍內取消限售，並推出公積金「全家桶」政策，開放購房人可以提取父母、子女的公積金付頭期款。專家指出，此舉有助於提高房屋交易市場的流動性，並穩定價格。

綜合第一財經、澎湃新聞報導，南京市於今日新聞政策發布會上發布穩定房地產市場的「房七條」。包括「全面取消商品住房轉讓限制」，自2025年3月31日起，全市範圍內取消限售，商品住房在取得不動產權登記證書後即可上市交易。

同時，南京還擴大了提取住房公積金支付購房頭期款的範圍，從購房人本人和購房人的配偶，擴大到購房人的父母和子女，支持購房人通過家庭互助，拓寬購房資金來源，減輕購房頭期款壓力。

澎湃新聞報導舉例，購房者王先生需要人民幣50萬元的頭期款，在舊政策下，可以提取本人和配偶的公積金用於支付頭期，如果夫妻兩人的公積金帳戶餘額依然不足，就需要自行籌措資金。此次「全家桶」政策實施後，王先生和配偶資金不足的部分，可以繼續提取王先生父母的公積金用於支付，有利於減輕王先生的頭期款壓力。

「房七條」政策還包括「加大青年人剛性購房政策支持」，引導商業銀行針對性推出低頭期款、低利息、低月付、寬期限的特色化金融產品。並且進一步優化「以舊換新」模式，組織引導開發企業開展「買新助賣舊」活動，首批政府補助資金1億元（約新台幣4.5億元）。

此外「房七條」還指出，要「加快滿足被徵收群眾安置需求」、「進一步盤活企業存量閒置資產」、「著力提升居住環境品質」等。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，此次南京取消限售政策後，商品住房的上市交易將不再受到時間或其他條件限制，這將極大地提高房屋交易市場的流動性。一來有助於減少房屋持有的成本，促使房屋流動性增強。二則有助於促進房主更好換房，本質上有助於改善型購房需求的釋放。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解釋，這個效應就跟股票的換手率是一樣的，若換手率低，價格必然處於下跌狀態，若換手率高，價格則趨於穩定。南京取消限售政策後，短期，中古屋掛牌量將會攀升。

李宇嘉指出，從南京相關的政策來看，一方面繼續推進中古屋的以舊換新，另一方面，盤活存量房產，做保障房、學生宿舍，讓房源能夠盡快地流通起來。從而改善循環，讓市場流通起來，「當流通的頻率比較高的時候，不僅能帶動消費和內需，而且還能穩定價格」。