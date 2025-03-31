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救市 中國財政部擬向4大銀行注資2.28兆元

中央社／ 台北31日電
中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行擬透過向特定對象發行A股股票的形式募集資金。（美聯社）
中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行擬透過向特定對象發行A股股票的形式募集資金。（美聯社）

中國4大銀行昨天同步宣布，擬透過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。中國財政部作為策略投資者，擬認購金額約人民幣5000億元（約新台幣2.28兆元）。

綜合證券時報等陸媒報導，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行30日發布公告，擬透過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。4家銀行擬募資總額分別為不超過1050億元、1650億元、1200億元、1300億元，即合計不超過5200億元。

據4家銀行的公告，中國財政部擬認購的資金總額為5000億元，與今年政府工作報告中提出「擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本」一致。

中國財政部網站今天發布消息表示，透過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用。

據中金公司研報統計，中國國有大行歷史上有3輪主要注資，分別是1998年財政部發行特別國債向4大行注資2700億元；2003年至2007年財政部透過匯金公司向工行、建行、中行、交行分別注資並實現AH兩地上市；2010年工行、建行、中行、交行透過配股補充資本。

上海金融與發展實驗室主任、首席專家曾剛表示，與當年化解風險的目的相比，此輪注資重點在於促進發展，期望透過夯實國有大行的核心一級資本，讓銀行能更好落實相關政策、強化對實體經濟的支持。

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