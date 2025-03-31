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廣東惠州海域發現億噸級油田 距深圳僅約170公里

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣東惠州海域發現億噸級油田，距深圳僅約170公里。（圖／取自國際燃氣網）
廣東惠州海域發現億噸級油田，距深圳僅約170公里。（圖／取自國際燃氣網）

中國海洋石油有限公司31日宣布，在南海東部海域勘探發現惠州19-6億噸級油田。據央視新聞報導，這是中國大陸首次探獲海上深層—超深層碎屑巖大型整裝油田，展示中國近海深層—超深層領域油氣勘探潛力。

中國海油表示經測試，鑽井平均日產原油413桶，天然氣2.41百萬立方英尺。通過持續勘探，實現惠州19-6油田探明地質儲量超1億噸油當量。

據新華社報導，惠州19-6油田位於珠江口盆地惠州凹陷，距離深圳約170公里。

中國海油總地質師徐長貴表示，近年來，中國海油加強南中國海深層—超深層勘探理論及技術創新並獲得重大突破。此次發現探明了目前南中國海北部地質儲量規模最大的碎屑岩整裝油田，突破了傳統的理論認識，展示了中國近海高地溫、強活動盆地深層-超深層的巨大勘探潛力。

另據法新社報導，美國能源信息署稱，由於領土爭端，南中國海大部分地區尚未得到充分勘探，但大多數已發現的油氣資源都位在無爭議地區。

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