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大陸3月官方製造業PMI為50.5 略優於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸3月官方製造業PMI為50.5，略優於市場預期。圖為江蘇一家鉛筆工廠生產線。（新華社）
大陸3月官方製造業PMI為50.5，略優於市場預期。圖為江蘇一家鉛筆工廠生產線。（新華社）

大陸國家統計局網站31日公布，3月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.5，比上月上升0.3個百分點，略勝於市場預期，為近一年新高。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月，春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.5、50.8和51.4，比前一個月上升0.3、0.4和0.3個百分點。三大指數均在擴張區間繼續上行，顯示中國經濟總體保持擴張。

趙慶河指出，大陸製造業採購經理指數已連續兩個月擴張，3月份數據顯示產需兩端擴張加快。其中，生產指數和新訂單指數分別為52.6和51.8，比上月上升0.1和0.7個百分點，擴張有所加快。

從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均升至55.0以上較高景氣區間，相關行業產需加快釋放。

與此同時，3月價格指數則有所回落。趙慶河稱，受近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.8和47.9，比上月下降1.0和0.6個百分點，製造業市場價格總體水平有所下降。

另，3月大陸非製造業商務活動指數為50.8，比上月上升0.4個百分點，非製造業擴張步伐有所加快。趙慶河表示，從行業看，3月水上運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55.0以上較高景氣區間；而隨著春節效應逐步消退，與居民消費相關的餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數有所回落。

3月大陸建築業施工進度也加快。趙慶河指出，受氣候轉暖，各地建設項目加快推進等因素影響，建築業商務活動指數繼續回升，為53.4，比上月上升0.7個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為55.3，升至較高景氣區間，反映建築業企業對近期市場發展信心有所增強。

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