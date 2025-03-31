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中銀航空租賃向空巴和波音購買120架飛機

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中銀租賃向波音公司就購買50架737-8飛機訂立一項協議，計劃交付日期直至2031年。（路透））
中銀租賃向波音公司就購買50架737-8飛機訂立一項協議，計劃交付日期直至2031年。（路透））

就在美國要實施對等關稅的前夕，中銀航空租賃有限公司（BOC Aviation）從空中巴士和波音公司訂購120架客機，是該公司有史以來最大規模的飛機採購。

中銀租賃是大陸國有銀行中國銀行控股子公司，總部在新加坡。

中銀航空租賃31日在港交所公告，已於上星期五（3月28日），與空巴公司就購買70架空中巴士A320NEO系列飛機訂立一項協議，計劃交付日期直至2032年。公司也在同一天和波音公司就購買50架波音737-8飛機訂立一項協議，計劃交付日期直至2031年。

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