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中銀航空租賃向空巴和波音購買120架飛機
就在美國要實施對等關稅的前夕，中銀航空租賃有限公司（BOC Aviation）從空中巴士和波音公司訂購120架客機，是該公司有史以來最大規模的飛機採購。
中銀租賃是大陸國有銀行中國銀行控股子公司，總部在新加坡。
中銀航空租賃31日在港交所公告，已於上星期五（3月28日），與空巴公司就購買70架空中巴士A320NEO系列飛機訂立一項協議，計劃交付日期直至2032年。公司也在同一天和波音公司就購買50架波音737-8飛機訂立一項協議，計劃交付日期直至2031年。
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