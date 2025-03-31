貿易戰開打？ 川普對等關稅在即 陸央媒：中方必反制

川普揚言將於本周三（4月2日）宣布加徵「對等關稅」，料將涉及中國。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」表示，美國若執意損害中國利益，中方必將堅決反制。

「玉淵譚天」引述大陸商務部研究院分析，中方此前兩次反制分別在2月4日及3月4日，選取能源、農產品等美國對中國市場依賴度較高的領域「精準打擊」，美方若執意用對等關稅損害中方利益，中方必將堅決反制。

商務部研究院學位委員會委員白明認為，在川普的第一任期中，關稅更多是作為對中國「戰略競爭」的工具，當時關稅政策比較「單點」針對中國商品，而在這一任期，關稅已成為美國政府處理「國家間利益關係的通用籌碼」。

白明指出，這種「籌碼」總體可分為三類︰首先是針對加拿大、墨西哥、中國等特定國家的關稅；第二是針對汽車、鋼鐵等特定行業的關稅；第三是對其他全球貿易順差國徵收的關稅，也就是所謂的「對等」關稅，徵收對象是一些對美國有貿易順差的經濟體。

白明稱，川普目的是不讓任何國家在經貿領域占美國便宜，但美方所謂的追求「對等」存在許多主觀臆測，例如美方所稱與中國的貿易逆差其實來自美國高消費、低儲蓄的經濟結構；而美國在貨物貿易對中國是逆差，但在服務貿易方面則是順差。

此外，美國對中國實行出口管制，限制許多高技術、高附加值產品出口中國，美方政策扭曲了雙方原本相對互補的貿易結構，中國想買的美國貨都買不了，自然會有逆差。