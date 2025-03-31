中國3月PMI為50.5% 連續2個月回升

中國國家統計局今天公布，3月份製造業採購經理人指數（PMI）為50.5%，比上月上升0.3個百分點，連續2個月景氣回升。

從企業規模看，大型企業PMI為51.2%，比上月下降1.3個百分點，高於景氣榮枯線的臨界點；中、小型企業PMI分別為49.9%和49.6%，比上月上升0.7和3.3個百分點，但都低於臨界點。

從分類指數來看，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，顯示製造業企業生產活動加快、市場需求繼續改善；原材料庫存指數和從業人員指數則低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受製造業產需回升等因素帶動，企業採購意願較強，新訂單指數為51.8%，連續2個月保持擴張。

另外，根據公布，3月份的非製造業商務活動指數為50.8%，比上月上升0.4個百分點，也是連續2個月上升，非製造業擴張步伐有所加快。